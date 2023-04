Un altro domani/ Anticipazioni 25 aprile: clamorosa confessione di Francisco a Carmen

Un altro domani, anticipazioni puntata 25 aprile su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 25 aprile, mettono al centro dell’attenzione Francisco e una sua inaspettata ammissione. L’uomo incontra Carmen e decide di rivelare il suo coinvolgimento nel merito della rivolta innescata contro il Governo spagnolo. Nello specifico, avrebbe favorito il trasporto delle armi necessarie per la battaglia offrendo come copertura la propria fabbrica. Francisco non nasconderà la speranza che Carmen, ora consapevole della verità, smetta di indagare sull’accaduto.

In parallelo, continuano le ricerche di Ines e Angel sempre più sospettosi in maniera reciproca nel merito del presunto coinvolgimento nella rivolta contro il Governo spagnolo. La preoccupazioni di entrambi che ci possa essere ancora molto di non detto e celato sapientemente soprattutto in riferimento alla notte che ha portato alla tragica morte di Alicia. La puntata di oggi 25 aprile di Un altro domani sarà ricca di tensione: anche Julia e Leo si ritroveranno faccia a faccia per un litigio piuttosto furente.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 25 aprile

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi mettono in evidenza l’incredibile scoperta di Carmen dopo la confessione di Francisco. I camion dell’uomo avevano infatti trasportato le armi necessarie ai ribelli per schierarsi contro Ventura. Carmen però non verrà convinta da Francisco a cessare le sue indagini, anzi; le nuove rivelazioni convinceranno la giovane sull’importanza di andare avanti per salvare la vita di Victor. Nel frattempo, “La notte dei libri” continua ad essere un dibattito acceso tra Angel e Ines, entrambi alla ricerca della verità in merito ai sospetti e all’accaduto; il mistero sulla morte di Alicia diventerà sempre più fitto.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani eravamo rimasti ad un’altra confessione all’indirizzo di Carmen. Quest’ultima aveva scoperto grazie a Kiros del coinvolgimento della fabbrica di Francisco nel traffico di armi. Secondo la sua versione, per diverse settimane c’era stato un traffico di carichi piuttosto intenso e continuo in favore di Ventura. Tanto era bastato a scatenare la nuova ira di Carmen sempre più agguerrita nel tentativo di trovare la verità e scagionare Victor da ogni genere di accuse sulla rivolta contro il Governo spagnolo.

Carmen ha continuato con determinazione a seguire le tracce già delineate nelle indagini precedenti arrivando così a scoprire un’altra grande verità. Nelle puntate precedenti di Un altro domani la donna aveva infatti scoperto che Patricia e Francisco avevano pubblicato un comunicato ufficiale sul quotidiano prendendo le distanze da quanto messo in atto da Victor nel merito del presunto reato. La cosa che però scatenò la sua ira fu osservare anche la sua firma nella lettera, chiaramente falsa. Carmen decise dunque di affrontare Patricia dimostrando tutto il suo dissenso per un coinvolgimento non richiesto.











