Un altro domani/ Anticipazioni 25 maggio: Victor sotto pressione, Carmen deve…

Un altro domani, anticipazioni puntata 25 maggio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 25 maggio, ci dicono che Robledillo continua a svegliarsi ogni mattina con gli articoli di Julia María, e la cosa peggiore è che i vicini iniziano a indicare Julia come autrice. Incredibilmente, la ragazza avrà Diana a sostenerla. Con sorpresa della giovane, davvero disperata per la situazione che si è creata, quello di sua madre non sarà il suo unico sostegno. Ci sarà anche Elena al suo fianco, pronta ad aiutarla nel gestire la situazione in azienda. Infatti non solo gli abitanti della città, ma anche suoi diversi dipendenti puntano il dito contro Julia per via di quegli articoli offensivi e non intendono rivolgerle parola, rendendo il lavoro di tutti davvero impossibile.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 25 maggio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Inés è turbata dopo aver incontrato una ragazza dai capelli rossi che somiglia in modo incredibile ad Alicia. Le cose si complicano per Linda. L’unica soluzione per restare in Guinea sarebbe quella di guadagnarsi da vivere, così da non dipendere più da suo padre. La ragazza ne parla con Carmen, che però non la vede preparata alla vita da adulta. Dopo diversi tentativi per cercare di ottenere il denaro che le serve, a Linda non resta che affrontare una dura realtà: senza il sostegno economico del padre non è in grado di vivere da sola a Rio Muni, e quindi pensa che dovrebbe andarsene e annullare la sua sontuosa festa di compleanno.

La pressione su Víctor aumenta dopo aver appreso che il processo sta arrivando: il ragazzo rischia trent’anni di prigione e persino l’ergastolo. Si confida con Carmen, alla quale confessa che forse l’unica soluzione sarebbe quella di togliersi la vita, ma la ragazza non è pronta a rinunciare all’amico e intende proseguire nella sua disperata lotta per la verità. Nel frattempo, Patricia escogita un piano per sbarazzarsi della minaccia di morte di Ventura.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Ribero è partito per la Germania, ma Chloe è preoccupata dopo una sua chiamata. Diana vuole prendersi un congedo per passare del tempo con sua figlia, cosa che Julia non sa come affrontare. A meno che non si decida di andare in terapia insieme. Intanto la giovane imprenditrice prova a far ripartire l’azienda, ma qualcuno vuole farla affondare continuando a pubblicare articoli offensivi e firmandoli a suo nome. Tirso si avvicina sempre più a Olga, ma c’è un ostacolo: Erik.

Patricia si rivela molto scaltra, e Carmen deve trovare un’altra strategia per farla crollare. Per fortuna trova l’appoggio di suo padre nella sua guerra contro la matrigna. Il tempo stringe e la sentenza di Victor si avvicina. Kiros si interessa agli studi accademici. Linda ha bisogno di soldi per poter organizzare la sua sontuosa festa di compleanno, perciò cerca con tutte le sue forze di convincere il padre a rimanere a Rio Muni. Qualcosa, però, complica i suoi piani.











