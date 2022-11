Un altro domani/ Anticipazioni 25 novembre: confidenze tra Carmen e suo padre

Un altro domani, anticipazioni puntata 25 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 25 novembre, ci dicono che dopo essersi chiarita con Victor, grazie all’aiuto fortuito di Ines e Linda, Carmen è più serena. In una serata in cui è in vena di confidenze, Francisco racconta alla figlia come ha conosciuto Kiros quando era solo un bambino. Un ricordo che rasserena Carmen e, la rincuora sui sentimenti mai sopiti verso il domestico. Almeno per il momento, la ragazza riesce a scacciare i brutti pensieri dalla sua mente, mentre suo padre comincia a sospettare che sua figlia possa provare qualcosa proprio per Kiros. In seguito, Patricia e Francisco passano una serata tranquilla, con lei che gli racconta alcune vicende che le sono accadute in passato, mentre lui che le rivela i suoi piani per il futuro.

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 24 novembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Kiros ha ricevuto un’importante offerta di lavoro, ma ciò potrebbe portarlo lontano dalla Guinea e soprattutto da Carmen. Quando quest’ultima lo scopre, ha il cuore a pezzi. Cosa deciderà di fare il ragazzo e come si comporterà con lei? Intanto, per quanto riguarda la storyline del presente possiamo anticiparvi che Julia comincerà a indagare sul perché Diana si ostini tanto a rimanere a casa sua, invece di trovarsi un’altra sistemazione. A tal proposito, la giovane proprietaria della bottega si rivolgerà a Mario, l’unico che le fornirà la giusta spiegazione. E Julia ne resterà molto sconvolta non appena apprenderà quella verità che sua madre ha continuato a tenerle nascosto.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, tra Carmen e Victor va sempre peggio, mentre la temuta data delle nozze si avvicina. Da quando è accaduto il fattaccio delle foto scattate al club, per la coppia le cose non hanno fatto altro che precipitare sempre di più. Complice anche i sentimenti, mai sopiti, per Kiros, Carmen non si sente poi così tanto sicura di volersi impegnare con un altro. Comunque alla fine neanche Victor sente di provare lo stesso per la sua futura moglie, e metterà in serio dubbio i suoi sentimenti. Quando le cose sembrano mettersi male, e tra la coppia volano parole pesanti, Linda e Ines decidono di intervenire per placare la situazione. E sembra funzionare poiché i due riescono quanto meno a parlarsi.

