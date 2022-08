Un altro domani/ Anticipazioni 26 agosto: Francisco svela le carte, Carmen sposerà…

Un altro domani, anticipazioni puntata 26 agosto: Carmen deve sposare Victor?

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani del 26 agosto rivelano che dopo tante indagini, Carmen e Víctor conoscono già tutti i dettagli di come è avvenuto l’incendio nella fabbrica e sanno che è stata opera di Francisco. Ora la giovane si trova di fronte a un dilemma: denunciare suo padre o lasciare che la colpa ricada su Mabalé. Patricia riesce a risolvere la situazione facendo in modo che l’incendio risulti accidentale. Carmen ne resta però indignata poiché è morta una persona, poi però scopre che Francisco l’ha fatto per soldi. Poi suo padre la spiazza, svelando le sue carte: l’unico modo per salvarsi dai debiti di Ventura è un matrimonio tra Carmen e Victor. La ragazza resta senza parole.

Ángel e Inés continuano a vedersi di nascosto, ma un giorno, in libreria, vengono visti da qualcuno che potrebbe rivelare il loro grande segreto.

Un altro domani, anticipazioni puntata 26 agosto: Julia in crisi profonda

Le altre anticipazioni della puntata di oggi di Un altro domani inoltre raccontano che le raccomandazioni di Diana hanno iniziato ad avere effetto su Julia, poiché è colpita da una tremenda crisi a livello personale. Non solo ha deciso di licenziare Ribero, ma è anche riuscita a convincere Elena a dimettersi. Per lo stesso motivo, nonostante Sergio cerchi di aiutarla, sembra che la giovane non riesca a rialzarsi dalla sua crisi.

Senza preavviso, Julia prenderà una decisione drastica che, senza dubbio, avrà un grande impatto sulla sua vita sotto tutti gli aspetti. María è già stata onesta con la nipote di Carmen, confessandole di essere un ragazzo trans. Inoltre, vuole dirlo a sua madre, ma non riesce a trovare il momento giusto.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Victor aiuta Carmen, Julia sempre più sola

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen continua a sospettare che l’incendio in fabbrica sia stato causato da qualcuno vicino alla sua famiglia. Víctor decide di aiutarla, così i due uniscono le forze per riuscire a capire come salvare Mabalé dalla pena di morte.

Julia ha l’umore sottoterra, soprattutto dopo aver sorpreso gli operai a parlare male di lei. La ragazza si sente sempre più sola, quindi Sergio approfitta di questa situazione per avvicinarsi ancora di più a lei. María, intanto, cerca di ottenere informazioni da Rivero sulla nuova amica che di Cloe.un











