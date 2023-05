Un altro domani/ Anticipazioni 26 maggio: Julia, tutti contro lei, tranne Diana…

Un altro domani, anticipazioni puntata 26 maggio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 26 maggio, ci dicono che Carmen continua senza successo la sua ricerca per ottenere prove che siano in grado di dimostrare l’innocenza di Víctor. La giovane non vuole gettare la spugna, ma il processo si avvicina. Il giovane Vélez de Guevara rischia da 30 anni di carcere alla pena di morte, e ne parla con Marcelo, suo compagno di cella, dicendosi timoroso per la sua sorte. Kiros, invece, ammette che sta facendo fatica a mantenere il suo grande segreto a Carmen. La giovane, nel momento meno atteso, lo scopre addormentato durante la sua giornata lavorativa.

Linda ha preso la decisione di organizzare un mercatino delle pulci per guadagnare soldi per il suo soggiorno a Río Muni. Patricia confida a Francisco le sue preoccupazioni riguardo alla reazione di Ventura in caso quest’ultimo scoprisse la condanna del figlio. Mabale cerca di dissuadere Carmen dal continuare a tentare di salvare Victor. Kiros, nel frattempo, confessa ad Enoa che vuole emanciparsi: è questo il motivo per il quale ha deciso di mettersi a studiare. Vuole essere pronto nel momento in cui otterrà la sua libertà.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 26 maggio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Julia è assolutamente devastata dopo che gli abitanti del paese l’hanno indicata come l’autrice materiale degli articoli che sono stati pubblicati sul giornale. Diana è l’unica persona che non ha esitato a difenderla in ogni momento, senza curarsi di niente e di nessuno. Julia, in mezzo a questa ostilità, trova un sostegno inaspettato. Mario, intanto, ha provato a mediare tra Olga ed Erik, le cui tensioni peggiorano di giorno in giorno. Non gli piace affatto che il giovane manchi di rispetto a sua madre. Quindi l’uomo mette il ragazzo di fronte a una velata minaccia: se continua così, prima o poi si sentirà molto solo.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Diana vuole prendersi un congedo per passare del tempo con sua figlia, cosa che Julia non sa come affrontare. A meno che non si decida di andare in terapia insieme. Intanto la giovane imprenditrice prova a far ripartire l’azienda, ma qualcuno vuole farla affondare continuando a pubblicare articoli offensivi e firmandoli a suo nome. Tirso si avvicina sempre più a Olga, ma c’è un ostacolo: Erik.

Patricia si rivela molto scaltra, e Carmen deve trovare un’altra strategia per farla crollare. Per fortuna trova l’appoggio di suo padre nella sua guerra contro la matrigna. Il tempo stringe e la sentenza di Victor si avvicina: il giovane è sotto pressione, e confida a Carmen il suo desiderio di farla finita. Kiros si interessa agli studi accademici. Linda ha bisogno di soldi per poter organizzare la sua sontuosa festa di compleanno, ma resta spiazzata quando suo padre le annuncia che non ha più intenzione di finanziarla perché deve imparare a guadagnarsi il denaro da sola.

