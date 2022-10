Un altro domani/ Anticipazioni 26 ottobre: Sergio aiuta Julia, sarà una buona idea?

Un altro domani, anticipazioni puntata 26 ottobre: nuovi problemi economici per Julia!

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 26 ottobre, ci dicono che tutto stava andando per il verso giusto per Julia, fino a quando si è trovata con l’impossibilità di pagare una multa salata. In suo soccorso è quindi giunto Sergio. Infatti, l’ufficio della Previdenza Sociale le ha fatto una super multa e non ha alcuna intenzione di cancellarla. Il modo per risolvere tutto sarebbe effettuare dei tagli in bottega. Nel panico, Julia chiede aiuto a Sergio, il quale si propone, di getto, come suo nuovo socio del laboratorio. Lavorare fianco a fianco sarà una buona idea?

Il suo ingresso viene accolto con entusiasmo dalla maggior parte dei dipendenti, tranne da alcuni. Elena in primis, che si chiederà cosa stia combinando l’amica, e ovviamente Tirso, che sospetta ci sia dell’altro. Ben presto, però, Sergio si renderà conto di non essere proprio adatto a quel ruolo nella bottega…

Un altro domani, anticipazioni puntata 26 ottobre: Angel lascia il suo incarico

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Carmen sta passando dei momenti di spensieratezza al club di Ventura, convinta che ciò possa aiutarla a distrarsi un momento dai suoi problemi personali. Il suocero è abbastanza preoccupato degli svaghi della giovane e al modo in cui beve senza freno, però lui ha ben altro per la testa. Infatti suo figlio Ángel è allo stremo delle forze dopo l’ennesima insensata tortura a cui è stato sottoposto e pertanto ha deciso che non può più lavorare in queste condizioni. Il ragazzo prende la decisione di lasciare il suo incarico, un annuncio che renderà sicuramente Ines molto felice.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia ha rivelato a sua madre Diana tutta la verità: lei e Sergio sono tornati insieme, notizia che la donna ha accolto con grande entusiasmo. Patricia sembra aver portato a termine le sue indagini sui misteriosi traffici che avvengono nell’azienda di Ventura. Grazie a Mabalé, la dark lady scopre che le casse clandestine contengono armi! Quando l’operaio lo comunica a Kiros, quest’ultimo non appare sorpreso, anzi consiglia al suo amico di restare fuori da questioni che non gli riguardano. E aggiunge di averglielo detto per il suo bene. A chi sono destinate quelle armi?

Nonostante i tentativi di riavvicinarsi a lei e chiederle perdono, Victor riceve per l’ennesima volta la porta in faccia da Carmen, la quale rifiuta i suoi regali.











