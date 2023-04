Un altro domani/ Anticipazioni 27 aprile: Victor, un problema dietro l’altro!

Un altro domani, anticipazioni puntata 27 aprile su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 27 aprile, ci dicono che Elena continua a non fidarsi di Jaime, ed è convinta che il suo ex marito nasconda qualcosa. Il problema è capire cosa. Ci sono tante cose che non quadrano nel suo atteggiamento, e il fatto è che Dani non se ne accorge. Per questo motivo Elena cerca di consigliare il figlio di tenere gli occhi aperti perché farebbe bene a non fidarsi di lui. Così una sera accade che mentre padre e figlio sono a cena insieme, Jaime non sappia come pagare, quindi Dani lo anticipa, saldando il conto. Un piccolo particolare che lascerà il ragazzo indifferente, mentre Jaime continuerà a mentire: che l’uomo abbia dei problemi economici e sia venuto a Robledillo per parlargli proprio di questo?

Un altro domani, anticipazioni di oggi 27 aprile

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen è completamente sola nel suo desiderio di provare l’innocenza di Víctor. Le questioni però non si fermano qui, visto che i problemi continuano a crescere. La figlia di Don Francisco lotta per la libertà del suo amico, ma il tempo inizia a correre contro di lei. Inoltre, il trattamento che Víctor sta ricevendo in carcere è assolutamente terrificante. Il giovane subisce maltrattamenti a causa delle gravi accuse che pensano su di lui, ma anche per il cognome che porta che lo rende un bersaglio facile di chi vuole vendicarsi di Ventura. Quindi Carmen è costretta a parlare con suo padre nella speranza che interceda per lui. La giovane è pienamente consapevole che Don Francisco può migliorare la permanenza in prigione di Víctor, ma lui, come previsto, rifiuta di aiutarla.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Victor spiega a Carmen i suoi dubbi: è convinto, anzi ne è quasi sicuro, che Patricia potrebbe essere coinvolta nel piano di rivolta di suo padre. La ragazza decide così di iniziare a indagare per conto proprio. La dark lady però gioca d’astuzia e convince Mabalé a mentire sul traffico illecito di armi. Francisco fa una confessione shock a Carmen, ammettendo di aver favorito il trasporto di armi nella fabbrica, rivelando quindi il suo coinvolgimento nella rivolta. Con queste parole, l’uomo spera di distogliere sua figlia dalle indagini, ma la ragazza è invece ancora più determinata ad andare avanti.

Julia si occupa della liquidazione dell’azienda, ma il tutto è complicato da Sergio che le rende le cose difficili. Elena è preoccupato per l’avvicinamento tra Dani e Jaime poiché teme che il suo ex marito non possa prendere bene la nuova identità del figlio.











