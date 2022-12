Un altro domani/ Anticipazioni 27 dicembre: Carmen si scontra ancora con Patricia

Un altro domani, anticipazioni puntata 27 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 27 dicembre, ci dicono che Maria cerca in tutti i modi di risolvere gli errori che ha fatto finora con Chloe, la quale poi le chiede di fare qualcosa per lei, una circostanza che farà soffrire Ribero. Da un lato cerca di convincerla a dare una possibilità a Erik mentre, dall’altro, incoraggia anche il nipote di Tirso a fare il grande passo. Tirso si confida con Julia in merito ai suoi problemi sia economici che personali, parlandole di Jorge e Olga, del loro passato insieme, e infine di suo nipote Erik. Tirso trova così, ancora una volta, un’ottima amica e confidente in Julia, la quale può almeno staccare la spina dai suoi pensieri. Infatti l’aver scelto Sergio come sostituto di Elena non ha portato i suoi frutti, e la figlia di Diana ne sta pagando le conseguenze.

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 27 dicembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Carmen capisce che qualcuno ha falsificato le lettere che scriveva a sua madre. Pertanto, parlandone con Enoa, giunge alla seguente conclusione: dietro la falsa lettera c’è la mano di Patricia. La figlia di Don Francisco non esita un solo secondo ad affrontare ancora una volta la sua matrigna; la dark lady, dal conto suo, vorrebbe danneggiarla di nuovo e fa il possibile per attaccarla, ottenendo, però, l’effetto opposto: Carmen stavolta ha il coletto dalla parte del manico e confessa a Patricia che non intende più accettare i suoi ricatti perché, in caso contrario, si inventerà qualcosa sul suo conto con la guardia civile – davanti a una tale minaccia velata, l’antagonista della soap non può che starsene in silenzio.

Forte del suo successo, Carmen confessa a Kiros i suoi sentimenti – sentimenti ricambiati. Lui però le dirà che devono andarci cauti e senza affrettare i tempi, se non vogliono che qualcuno si intrometta nella loro storia. Infine, tra Angel e Ines, sembra ormai finita, anche se la donna confessa i suoi sospetti sulle reali intenzioni di Alicia: infatti crede che la stia avvelenando.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia si pente di aver inserito Sergio al posto di Elena, poiché le idee del fidanzato non rispecchiano le sue, e oltretutto non fa che ottenere l’opposto delle sue intenzioni. La cognata di Tirso è arrivata in città, suscitando le chiacchiere di tutti. Olga ha deciso di presentarsi senza preavviso per fare una grande sorpresa a Erik, suo figlio. Quando il giovane scopre che la madre è arrivata in seguito a una conversazione con Tirso, si sente molto deluso. In realtà, Olga è tornata per chiedere al figlio di rientrare a casa con lei, invito che Erik non accetta.

Inés si è accorta che il suo stato di salute, nonostante le cure, non migliora. Anzi, sta peggiorando. A quel punto comincia a sospettare che la causa del suo stato sia in quel cibo che gli viene servito quotidianamente, e la donna inizia a credere che qualcuno la stia avvelenando di proposito. Tuttavia non trova nessuno in grado di ascoltarla…











