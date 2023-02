Un altro domani/ Anticipazioni 27 febbraio: Julia salda il debito con Sergio?

Un altro domani, anticipazioni puntata 27 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 27 febbraio, ci dicono che procede a gonfie vele il piano messo in atto da Olga ed Elena per aiutare Julia a pagare la liquidazione di Sergio. Olga in particolare si finge l’addetta alle pubbliche relazioni della bottega dei mobili… La sua performance e intraprendenza le fanno guadagnare un appuntamento con un prestigioso distributore di mobili, un’occasione unica, da non lasciarsi sfuggire, per salvare il Laboratorio.

Terra amara/ Anticipazioni 27 febbraio: Zuleyha e Hunkar si dichiarano guerra...

Chloe nel frattempo, è molto preoccupata perché non riesce a contattare Dani così decide di sfogarsi e parlarne con Maria. Olga invece ha preso un’importante decisione in merito al suo rapporto con Erik, prima di fare azioni di cui poi, un domani potrebbe pentirsi, decide di parlarne a Elena: è forse pronta a lasciarlo una volta per tutte?

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 27 febbraio: malore improvviso per Gemma...

Un altro domani, anticipazioni di oggi 27 febbraio

Anche oggi, lunedì 27 febbraio, alle 16:40 (in anticipo di dieci minuti rispetto al solito orario) va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Un altro domani. Le anticipazioni rivelano che Julia vuole rivelare una volta per tutte i suoi sentimenti a Tirso ma, ahimè, non ne trova il coraggio. Per non pensarci decide così di gettarsi a capofitto nel lavoro con un unico intento: salvare una volta per tutte il debito con Sergio che la stressa più che mai. Sembra aver finalmente trovato una possibile soluzione: stipulare un contratto di distribuzione nazionale. Ce la farà?

Beautiful/ Anticipazioni 27 febbraio: il ritorno inaspettato di Taylor...

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Cosa è accaduto nelle precedenti puntata di Un altro Domani? Enoa si sta per sposare con Kiros, Carmen lo scopre e rimane a dir poco sconvolta dalla notizia, sentendosi di fatto tradita dal ragazzo che ama. Enoa cerca allora di correre ai ripari, prova a parlare per darle spiegazioni ma lei, furiosa, rifiuta di ascoltarlo. Kiros allora si confida con Mabalé, spiegandogli di aver proposto il matrimonio unicamente per salvare Enoa dallo scandalo.

Alizia aiuta Angel a non essere licenziato, la sua intraprendenza impressiona Ventura che decide di farli uno speciale regalo, Angel non ne è contento ma capisce di non potersi più sottrare a Ventura e di dover stare al gioco della terribile giovane. Sergio nel frattempo ha dato un ultimatum a Julia: deve dargli entro una settimana tutti i soldi della liquidazione se no la denuncerà. A intervenire in aiuto di Julia sono Olga ed Elena: quest’ultima finge di essere addetta alla pubbliche relazione della bottega dei mobili…

© RIPRODUZIONE RISERVATA