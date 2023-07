Un altro domani/ Anticipazioni 27 luglio 2023: Patricia ha ucciso Inés? Ángel e Carmen capiscono che…

Un altro domani, anticipazioni puntata 27 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 27 luglio, ci dicono che la morte di Inés continua a scuotere le fondamenta della famiglia. Nonostante si tratti di sua madre e sia un argomento delicato, Carmen si apre ad Ángel e gli dice che crede che Patricia possa essere coinvolta nella morte di Inés. Il ragazzo la sorprende con la sua reazione, poiché anche lui afferma lo stesso. Entrambi sono quasi certi che la dark lady abbia qualcosa a che fare con la morte di Inés e, per questo motivo, iniziano a indagare su cosa sia realmente accaduto quella notte in cui la libraria è stata uccisa. Non si arrenderanno finché non scopriranno la verità.

Sei sorelle/ Anticipazioni 27 luglio 2023: Cristóbal, una scelta che cambierà la sua vita

Ángel sa che Patricia era venuta a conoscenza della sua relazione con Inés. Inoltre la matrigna di Carmen potrebbe aver scoperto le loro indagini su di lei in merito alla morte di Alicia. Il ragazzo deve solo verificare queste due coincidenze. Forse sua madre ha deciso di affrontare Inés per questi motivi?

Un altro domani, anticipazioni di oggi 27 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Julia inizia a nutrire buone speranze su Leo: forse lui è davvero l’uomo giusto con il quale potrebbe costruire una famiglia. Impegnata nelle sue vicende sentimentali, l’imprenditrice incoraggia anche Diana ad avviare una nuova attività. Intanto, ora che Tirso ha deciso di vendere l’albergo, forse potrebbe essere una buona occasione per la giovane donna per svincolarsi e investire in un business più consolidato. Tuttavia, ci sono persone che credono che Tirso stia correndo troppo. Inoltre, c’è ancora qualcos’altro. Diana non crede che la storia tra sua figlia e Leo possa andare avanti, e ha bisogno di sincerità da parte di Julia poiché è convinta che sia innamorata di Tirso. O quantomeno che provi dei forti sentimenti per lui.

Terra amara/ Anticipazioni 27 luglio 2023: Zuleyha e Demir, è di nuovo guerra per...

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, il matrimonio di Carmen e Victor viene annullato e lui decide di rompere il fidanzamento in seguito alla morte di sua madre. Ha bisogno di tempo per elaborare il lutto da sola. Carmen ci resta male, ma cerca di andare avanti, occupandosi del lavoro. Così riesce a convincere il padre ad assumere Kiros in attività più redditizie. Ciò non fa altro che riavvicinare i due giovani. Angel, intanto, si convince che Patricia sia in quale modo implicata nell’omicidio di Inés.

Tirso segue la terapia con Leo e questa situazione mette Julia molto a disagio. L’albergatore poi decide di vendere l’hotel e per Chloe è un vero shock poiché si era abituata a quell’ambiente. Inoltre non vuole tornare a lavorare in ebanisteria dove può vedere Dani tutti i giorni. Non dopo la fine della loro amicizia.

Beautiful/ Anticipazioni 27 luglio 2023: Brooke e Taylor litigano per Ridge

© RIPRODUZIONE RISERVATA