Un altro domani/ Anticipazioni 27 ottobre: Erik confessa tutto, Tirso è deluso

Un altro domani, anticipazioni puntata 27 ottobre: Erik confessa tutto sulle rapine, e Tirso…

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 27 ottobre, ci dicono che Tirso si è confrontato con Erik in merito a quanto successo in città con le rapine, e il ragazzo ammette di esserne l’autore. Tra zio e nipote c’è un aspro confronto; Erik cerca di difendersi, ma alla fine torna in sé restituendo tutti quegli oggetti che ha rubato. Chloe è molto delusa da lui.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 27 ottobre: Anna ha mentito su sua madre

Julia, invece, ha accettato la proposta di Sergio di diventare suo partner di laboratorio, sperando in questo modo di attutire i costi e pagare la multa salta che le è arrivata dalla previdenza sociale. I due cominciano a lavorare insieme, nonostante qualche dubbio da parte degli altri dipendenti.

Un altro domani, anticipazioni puntata 27 ottobre: Carmen si lascia fin troppo andare

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Carmen è assolutamente disposta a fare qualsiasi cosa per voltare pagina. La giovane donna vuole godersi tutto ciò che il quartiere le offre, così decide di lasciarsi trasportare da quelle serate al Río Club. Tanto che finisce per alzare un po’ il gomito e tornare a casa ubriaca. E ciò preoccupa Linda.

Una vita/ Anticipazioni 27 ottobre: i sospetti di Jose su Ignacio

Per Ventura si è aperto un fronte nuovo e inaspettato. Ángel, dopo tutto quello che è successo di recente, ha preso la decisione di lasciare, una volta per tutte, il suo incarico dall’azienda di Ventura.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Sergio nuovo partner di Julia

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, tutto stava andando per il verso giusto per Julia, fino a quando si è trovata con l’impossibilità di pagare una multa salata. In suo soccorso è quindi giunto Sergio. Infatti, l’ufficio della Previdenza Sociale le ha fatto una super multa e non ha alcuna intenzione di cancellarla. Il modo per risolvere tutto sarebbe effettuare dei tagli in bottega. Nel panico, Julia chiede aiuto a Sergio, il quale si propone, di getto, come suo nuovo socio del laboratorio. Lavorare fianco a fianco sarà una buona idea?

Beautiful/ Anticipazioni 27 ottobre: Steffy vede Sheila con in braccio suo figlio!

Carmen sta passando dei momenti di spensieratezza al club di Ventura, convinta che ciò possa aiutarla a distrarsi un momento dai suoi problemi personali. Il suocero è abbastanza preoccupato degli svaghi della giovane e al modo in cui beve senza freno, però lui ha ben altro per la testa. Infatti suo figlio Ángel è allo stremo delle forze dopo l’ennesima insensata tortura a cui è stato sottoposto e pertanto ha deciso che non può più lavorare in queste condizioni. Il ragazzo prende la decisione di lasciare il suo incarico, un annuncio che renderà sicuramente Ines molto felice.











© RIPRODUZIONE RISERVATA