Un altro domani/ Anticipazioni 27 settembre: Julia all’oscuro del segreto di Tirso

Un altro domani, anticipazioni puntata 27 settembre: Julia delusa da Tirso, ma c’è un motivo…

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 276 settembre, ci dicono che Tirso ha deciso di non partecipare alla festa per il divorzio di Julia (e ciò lo allontanerà sempre più da lei) perché ha ben altro nella testa e parla con Elena. L’albergatore è infatti molto preoccupato per il nipote Erik, che ha rivelato a più persone che suo padre, Jorge, è in carcere per omicidio. Ora anche Elena sa la verità, e Tirso teme il giudizio dei suoi vicini, ma ben presto le malelingue si faranno sentire.

Delusa dal secco rifiuto dell’amico, Julia trova consolazione in Elena, che le farà capire come l’albergatore stia passando un periodo per nulla tranquillo.. un segreto di cui Julia non era assolutamente a conoscenza e che ora spiega molti comportamenti ostili dell’amico nei suoi confronti. Servirà questo a farli riavvicinare?

Un altro domani, anticipazioni puntata 27 settembre: Victor rinuncerà al suo ruolo in fabbrica?

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Carmen proseguirà nei suoi preparativi per il matrimonio, con o senza Victor, il quale è sempre più lontano da casa per lavorare in fabbrica, dove la sua presenza è molto richiesta. Questa situazione non farà altro che stressare la figlia di Francisco, che non sa più cosa fare con il suo futuro sposo. Inoltre, Kiros mostra un comportamento aggressivo nei confronti di Carmen, perché stanco di ricevere ordini da lei, e questo non può essere più tollerato.

Victor arriverà quindi a dover prendere una decisione drastica per rimediare a questa crisi lavorativa e alle continue tensioni, che comporterà il suo abbandono alla fabbrica. Infatti, il figlio di Ventura comincerà a pensare di rinunciare al suo ruolo all’interno dell’azienda.

Un altro domani: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Tirso non sta vivendo un bel momento sia dal punto di vista personale che sentimentale. Da quando è arrivato in città, suo nipote Erik ha portato solo una guai. Il ragazzo ha confessato a più persone che suo padre è in carcere, motivo per cui la gente vuole tenere Tirso il più lontano possibile. Inoltre, il proprietario dell’albergo deve affrontare una forte accusa che ha mosso Mario, riferendosi al nipote Erik. Come se non bastasse, María inizia ad avere seri sospetti sul nipote di Tirso e la sua particolare vicinanza con Cloe.

Carmen, incoraggiata da Don Francisco, non ha altra scelta che iniziare a prepararsi per il matrimonio. Inoltre, vuole che Victor partecipi attivamente, ma lui è sempre più distante. Infatti subentrano alcune complicazioni con un ordine in officina, e quindi Victor deve assentarsi da casa.











