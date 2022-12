Un altro domani/ Anticipazioni 28 dicembre: Julia vuole riassumere Elena, ma lei…

Un altro domani, anticipazioni puntata 28 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 28 dicembre, ci dicono che il piano economico proposto da Carmen a Francisco, per far sì che quest’ultimo saldi tutti i suoi debiti, e poi a Ventura consiste nel tentare la distribuzione dei mobili al di là dei confini della Guinea. Ventura, tuttavia, risponde con una controproposta inaspettata.

Ines pensa di sapere chi la stia avvelando: è Alicia, ma tuttavia non sa come dimostrarlo perché a causa delle sue pessime condizioni di salute, non riesce neanche a muoversi. A quel punto incarica Enoa di recarsi in libreria durante la notte per cercare le prove. La domestica trova qualcosa che la lascia senza parole, ossia un piano diabolico architettato da Alicia per togliere di mezzo la sua rivale in amore: senza che Ines se ne accorgeva, la ragazza ha nascosto una polvere velenosa tra le pagine di un libro di Agatha Christie, che, guarda caso, presenta un caso di omicidio simile alla situazione di Ines.

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 28 dicembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Julia, dopo essersi resa conto che affidare l’incarico a Sergio è stata una pessima idea perché non ha fatto altro che peggiorare la situazione in bottega, fa il mea culpa e cerca di riallacciare i rapporti con Elena. La figlia di Diana le chiede scusa per come si è comportata, e poi le propone di tornare a lavorare con lei nel mobilificio. Tuttavia, anche se decide di perdonare l’amica, Elena rifiuta la sua offerta, dato nel frattempo ga trovato un altro impiego e ritiene che sia la cosa migliore se vogliono restare amiche. Inoltre non vuole più mischiare la vita personale a quella professionale. Senza Elena in fabbrica, come risolverà Julia la questione dei mobili? Infine, Tirso propone a Olga di rimanere in paese e la donna si presenta da Erik per dargli la notizia.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia si pente di aver inserito Sergio al posto di Elena, poiché le idee del fidanzato non rispecchiano le sue, e oltretutto non fa che ottenere l’opposto delle sue intenzioni. Tirso si confida con Julia in merito ai suoi problemi sia economici che personali, parlandole di Jorge e Olga, del loro passato insieme, e infine di suo nipote Erik.

Carmen affronta di nuovo Patricia quando capisce che lei ha falsificato le lettere che scriveva a sua madre. La dark lady, dal conto suo, vorrebbe danneggiarla di nuovo e fa il possibile per attaccarla, ottenendo, però, l’effetto opposto: Carmen stavolta ha il coletto dalla parte del manico e confessa a Patricia che non intende più accettare i suoi ricatti perché, in caso contrario, si inventerà qualcosa sul suo conto con la guardia civile – davanti a una tale minaccia velata, l’antagonista della soap non può che starsene in silenzio.

