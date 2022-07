Un altro domani/ Anticipazioni 28 e 29 luglio: Carmen sposerà Victor? Patricia trama

Un altro domani, anticipazioni puntata 28 luglio: il piano di Patricia

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani del 28 luglio rivelano che Tirso non si occuperà dei lavori per abbellire il paese, che rischia di non rinnovare il titolo di “Uno dei borghi più belli di Spagna”. Gli abitanti aspettavano da tempo questo evento, ma resteranno delusi perché l’albergatore non sembra curarsene. Il problema potrebbe essere Julia, che negli ultimi tempi si è riavvicinata a Sergio, e questa cosa lo ha reso triste ma anche deluso. Nel frattempo, Maria prende la decisione di andarsene dal paese e raggiungere il padre a Siviglia per scappare dagli insulti omofobi che continua a ricevere.

Patricia è riuscita a rimandare la data per il pagamento del debito a Ventura grazie a un accordo con lui e Francisco: accetteranno la loro proposta di far fidanzare Carmen con Victor, ma in cambio quest’ultimo dovrà lavorare nella loro fabbrica. Carmen nel frattempo è ignara di tutto e sembra essersi riavvicinata a Kirso.

Un altro domani, anticipazioni puntata 29 luglio: Carmen è in pericolo

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani del 29 luglio rivelano che Carmen si sta riprendendo dal lutto per la morte di Agustina grazie al lavoro per la produzione dei mobili e la vicinanza con Kirso: solo quando è insieme a lui, la ragazza riesce a sentire le farfalle nello stomaco, segno che è ancora innamorata…

Il suo periodo di spensieratezza, però, rischia di subire un brutto colpo quando, una volta risolto il problema del debito, grazie al piano di Patricia col matrimonio combinato tra Carmen e Victor. Le tensioni aumentano in fabbrica perché Mateo pretende che gli operai vengano pagati di più. A tal proposito, lui e un gruppo di uomini tenteranno di far del male a Carmen, introducendosi in fabbrica di notte per aggredirla…

Un altro domani: chi è Amparo Piñero, l’attrice di Carmen

Amparo Piñero è un’attrice spagnola che in Un altro domani interpreta Carmen Villanueva. E’ nata a Murcia il 13 dicembre 1997. In Italia è nota per aver ricoperto il ruolo di Lola Ortega nella serie Netflix Summertime, dalla seconda alla terza stagione.

Oltre a recitare, Amparo Piñero è anche modella, cantante e ballerina: infatti si è formata presso la Scuola Superiore d’Arte Drammatica di Murcia, e poi ha integrato ai suoi studi la danza classica e il tip tap. Prima di debuttare nel 2021 sul piccolo schermo con la serie Heridas, Amparo ha recitato molto a teatro, apparendo in diverse produzioni.

