Un altro domani/ Anticipazioni 28 febbraio: Carmen rivela a Enoa un segreto…

Un altro domani, anticipazioni puntata 28 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 28 febbraio, ci dicono che Julia ha l’occasione della vita per salvare la sua bottega grazie a Olga, che è riuscita a farle avere un appuntamento con un importante committente. La ragazza, però, a causa della sua sbadataggine, fallisce miseramente nel tentativo di concludere l’affare e quindi si ritrova di nuovo nello sconforto. Questo evento spingerà la giovane Infante a confidarsi con Tirso, l’amico verso cui prova un sentimento profondo. Tuttavia, Julia non riuscirà a parlare con lui sia perché lo troverà in compagnia di Olga (e quindi non vorrà fare il terzo incomodo) sia perché lui sta facendo di tutto per evitare quell’argomento. Nel frattempo, Olga sente che è arrivato il momento di parlare col figlio Erik per ricucire il loro rapporto. Decide perciò di confidarsi prima con Elena in merito a un segreto che riguarda il giovane, nella speranza che la collega possa aiutarla a prendere una decisione molto importante…

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 28 febbraio: Ludovica rode di gelosia!

Un altro domani, anticipazioni di oggi 28 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che la notizia del matrimonio di Kiros ed Enoa si è sparsa per tutta Rio Muni. Carmen ne soffre moltissimo poiché non comprende a pieno il motivo per cui il suo amato abbia deciso di sposare la domestica – che Carmen riteneva sua amica! Per questo motivo la Villanueva sarà spinta a cercare delle risposte e, dopo tanti tentennamenti, riuscirà ad agganciare Enoa per chiederle spiegazioni. Visibilmente sofferente e scossa, Carmen rivelerà alla domestica un segreto: il ragazzo di cui è innamorata, e del quale ha parlato con lei per mesi, altri non è che Kiros! La reazione della domestica però sarà del tutto inaspettata, cosa che lascerà Carmen con più dubbi di prima…

Terra amara non va in onda oggi 28 febbraio/ Quanto torna la soap su Canale 5?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Enoa sta per sposarsi con Kiros: la notizia sconvolge Carmen che si sente tradita dal ragazzo che ama. Lui vorrebbe darle spiegazioni, ma la giovane si rifiuta di starlo ad ascoltare. Alicia salva Angel da un potenziale licenziamento quando organizza una riunione importante con i Suarez e fa in modo che il ragazzo si prenda tutto il merito. Ciò impressiona Ventura che non solo gli fa un regalo speciale, ma invita anche la ragazza alla riunione d’affari. Angel capisce di non potersi sottrarre e di essere finito nella ragnatela della diabolica ragazza. Inés è molto preoccupata perché tale incontro coincide con gli esami di Angel per la scuola diplomatica. Sergio lancia a Julia un ultimatum: se entro una certa data non riavrà i soldi richiesti, sarà costretto a passare per vie legali. La ragazza è nei guai e chiede l’aiuto delle amiche Elena ed Olga; quest’ultima ha un piano…

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni 28 febbraio: Ridge e Taylor, momento di tenerezza...

© RIPRODUZIONE RISERVATA