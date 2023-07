Un altro domani/ Anticipazioni 28 luglio 2023: Patricia sta per morire? Angel non crede…

Un altro domani, anticipazioni puntata 28 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 28 luglio, ci dicono che Julia ha sempre più sospetti che il libro Le avventure di Mía Yaco racconti in realtà la storia di sua nonna Carmen e per questo decide di indagare. Forse in quelle pagine sono contenuti dei segreti riguardo la vera identità di suo padre. Tirso, invece, ha preso una decisione davvero importante. L’albergatore comunica a Diana che ha intenzione di venderle il suo hotel. Per Chloe è una bella batosta, poiché teme sempre di più di perdere il suo lavoro. Inoltre, la ragazza deve affrontare la rabbia di Dani che ha appena scoperto che la sua amica ha rivelato a Manu che è un ragazzo transessuale. Dani si sente tradito da Chloe, che ancora una volta l’ha pugnalato alle spalle: per quanto ancora andrà avanti questa tensione tra loro?

Un altro domani, anticipazioni di oggi 28 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Patricia rischia di morire davanti gli occhi di Ángel, che è impassibile; il ragazzo crede che sua madre stia fingendo di avere un attacco, senza rendersi conto che invece è reale. A salvarle la vita sarà niente meno che Carmen. In modo miracoloso, la ragazza soccorre la matrigna, ma in questo modo incontra anche la pietà di Francisco che decide di andarci più cauto con lei. L’uomo, infatti, si preoccupa per la sua salute e annuncia a Carmen che Patricia resterà a casa con loro fino a quando non si sarà completamente ripresa. Se sia stato solo un piano architettato dalla dark lady, è davvero presto per dirlo.

Lidia, invece, subisce le dure conseguenze di Faustino. Deluso da lei, il giovane ha convinto il resto dei camerieri del pub dove lavora, a lasciare tutti il loro posto al Rio Club.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, il matrimonio di Carmen e Victor viene annullato e lui decide di rompere il fidanzamento in seguito alla morte di sua madre. Ha bisogno di tempo per elaborare il lutto da sola. Carmen ci resta male, ma cerca di andare avanti, occupandosi del lavoro. Così riesce a convincere il padre ad assumere Kiros in attività più redditizie. Ciò non fa altro che riavvicinare i due giovani. Angel, intanto, si convince che Patricia sia in quale modo implicata nell’omicidio di Inés. E non è il solo a pensarlo: anche Carmen lo crede.

Tirso segue la terapia con Leo e questa situazione mette Julia molto a disagio. L’albergatore poi decide di vendere l’hotel e per Chloe è un vero shock poiché si era abituata a quell’ambiente. Inoltre non vuole tornare a lavorare in ebanisteria dove può vedere Dani tutti i giorni. Non dopo la fine della loro amicizia. Diana capisce che Julia prova dei forti sentimenti per Tirso.











