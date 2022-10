Un altro domani/ Anticipazioni 28 ottobre: Angel si licenzia, ma Ventura…

Un altro domani, anticipazioni puntata 28 ottobre: Angel si licenzia

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 28 ottobre, ci dicono che Carmen continua a godersi le sue notti nel club della colonia. Non le importa affatto dei commenti delle persone. Victor, il suo futuro marito, è estremamente preoccupato per lei. Il giovane sta diventando sempre più irrequieto a causa dell’inesauribile energia che sta mostrando la sua fidanzata. Per lo stesso motivo, non esita un solo secondo a sorvegliarla a sua insaputa. Victor è consapevole che la notte a Río Muni è divertente, ma sa anche che è piena di molti pericoli.

Intanto, Angel si è ormai deciso a licenziarsi perché non riesce più a gestire il lavoro in fabbrica, quindi consegna la sua lettera di dimissioni a Ventura. Quest’ultimo accetta le sue motivazioni, però lo costringe a presenziare almeno ad un’ultima riunione con i più importanti dirigenti delle aziende di tabacco. Dopodiché, lo lascerà andare.

Un altro domani, anticipazioni puntata 28 ottobre: Sergio nuovo socio di Julia, non tutti la prendono bene

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che sembra che la relazione tra Sergio e Julia stia procedendo senza intoppi. La giovane donna, inoltre, finisce per accettare il suo ex marito, ma ora partner, come socio nel suo laboratorio. I lavoratori non vedono di buon occhio la decisione di Julia, come previsto. Elena, dal canto suo, continua ad avere seri dubbi sulle intenzioni di Sergio.

Tirso non sembra nemmeno molto convinto della seconda possibilità che la coppia si è data, dopo tutto quello che hanno passato insieme. L’idea che aveva di trasferire l’albergo comincia ad avere sempre spazio nella sua mente.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Sergio nuovo partner di Julia

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Tirso si è confrontato con Erik in merito a quanto successo in città con le rapine, e il ragazzo ammette di esserne l’autore. Tra zio e nipote c’è un aspro confronto; Erik cerca di difendersi, ma alla fine torna in sé restituendo tutti quegli oggetti che ha rubato. Chloe è molto delusa da lui. Julia, invece, ha accettato la proposta di Sergio di diventare suo partner di laboratorio, sperando in questo modo di attutire i costi e pagare la multa salta che le è arrivata dalla previdenza sociale. I due cominciano a lavorare insieme, nonostante qualche dubbio da parte degli altri dipendenti.

Carmen è assolutamente disposta a fare qualsiasi cosa per voltare pagina. La giovane donna vuole godersi tutto ciò che il quartiere le offre, così decide di lasciarsi trasportare da quelle serate al Río Club. Tanto che finisce per alzare un po’ il gomito e tornare a casa ubriaca. Ángel, dopo tutto quello che è successo di recente, ha preso la decisione di lasciare, una volta per tutte, il suo incarico dall’azienda di Ventura.











