Un altro domani/ Anticipazioni 29 dicembre: Carmen indecisa sulla proposta di Ventura

Un altro domani, anticipazioni puntata 29 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 29 dicembre, ci dicono che Julia, dopo aver ottenuto il perdono da Elena, accetta di buon grado la sua decisione ed è serena di poter proseguire per la sua strada con la bottega, fino a quando un resoconto di Cloe fa scattare l’allarme sulla situazione dell’azienda, che ora rischia la chiusura. Julia dovrà stare con i nervi saldi per cercare di trovare un modo per risolvere tutto nel minor tempo possibile prima che sia troppo tardi. Nel frattempo, Olga cerca un contatto con Erik, ma il ragazzo si rifiuta di parlarle. A quel punto la donna, avendo notato la vicinanza tra suo figlio e Cloe, parla proprio con quest’ultima per chiederle di convincere Erik a parlare con lei, cosa che il ragazzo non prende affatto bene.

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 29 dicembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Carmen è indecisa sull’accettare o meno l’offerta di Ventura di aprire la propria ebanisteria in collaborazione con lui e quindi di espandere l’attività anche oltre ai confini. L’eventualità di diventare una diretta concorrente della sua famiglia, Carmen è trattenuta dall’accettare la proposta di Ventura, a maggior ragione adesso che Francisco è il primo indagato dalle autorità per la scomparsa del tenente Serralvo. Chiedendo consiglio a Kiros, Carmen finisce per svelargli il vero motivo per cui aveva accettato di sposare Victor…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia ed Elena si sono chiarite, ma quando la figlia di Diana le propone di tornare a lavorare con lei nel mobilificio, l’amica rifiuta la sua offerta, dato nel frattempo aveva trovato un altro impiego e ritiene che sia la cosa migliore se vogliono restare amiche. Inoltre non vuole più mischiare la vita personale a quella professionale. Senza Elena in fabbrica, come risolverà Julia la questione dei mobili? Infine, Tirso propone a Olga di rimanere in paese e la donna si presenta da Erik per dargli la notizia.

Carmen è spiazzata dalla proposta economica di Ventura e decide di pensarci per bene prima di dargli una risposta definitiva. Ines pensa di sapere chi la stia avvelando: è Alicia, ma tuttavia non sa come dimostrarlo perché a causa delle sue pessime condizioni di salute, non riesce neanche a muoversi. A quel punto incarica Enoa di recarsi in libreria durante la notte per cercare le prove. La domestica trova qualcosa che la lascia senza parole, ossia un piano diabolico architettato da Alicia per togliere di mezzo la sua rivale in amore: senza che Ines se ne accorgeva, la ragazza ha nascosto una polvere velenosa tra le pagine di un libro di Agatha Christie…











