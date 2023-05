Un altro domani/ Anticipazioni 29 maggio: Julia, delusa da Tirso, si avvicina a Leo…

Un altro domani, anticipazioni puntata 29 maggio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 29 maggio, ci dicono che Linda, dopo aver provato a vendere tutti i suoi averi per guadagnare i soldi necessari a continuare a vivere nella colonia, si rende conto della realtà della sua situazione. Le sue finanze non saranno mai generose come quelle a cui era abituata quando stava con la sua famiglia. Per questo motivo, la giovane ha deciso che sarebbe meglio per lei tornare nella sua metropoli natale, proprio come suo padre aveva suggerito. Linda comunica la notizia prima ad Inés, poi all’amica Carmen.

Beautiful, Annika Noelle: "Hope dovrà lottare per la serenità"/ "La crisi con Liam…"

La situazione di Víctor sia così estremamente angosciante che una vera follia gli è passata per la mente: togliersi la vita. Carmen, di fronte a una tale confessione, non può fare a meno di sentirsi davvero preoccupata per lui. Nonostante i suoi sforzi, la giovane non riesce a trovare una via d’uscita per salvare la vita del suo amico. Inoltre, Marcelo, compagno di cella di Victor, si rivela un doppiogiochista subdolo.

Sei sorelle/ Anticipazioni 29 maggio: Francisca cambia casa, chi la ospita?

Un altro domani, anticipazioni di oggi 29 maggio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Erik ha ancora diversi contrasti con Olga, fino a quando Mario decide di intervenire per far sì che madre e figlio trovino un accordo. Nel frattempo, Ribero torna in paese dopo la sua permanenza in Germania. Chloe lo trova molto cambiato, e dopo aver constatato che i suoi racconti sono alquanto confusi, percepisce che qualcosa deve essergli successo. Gli articoli sul giornale continuano a devastare la vita di Julia, tanto da renderla protagonista di uno scontro fortissimo con Tirso.

Terra amara/ Anticipazioni 29 maggio: Demir ha ucciso Zuleyha? E' mistero su...

La discussione tra i due sembra portare a un punto di rottura, forse impossibile da saldare. Infatti l’albergatore la intima di non cercarlo più, sentendosi ferito da quegli articoli offensivi che anche lui crede siano stati scritti dalla sua amica. In tutta questa situazione complicata, solo Leo crede fermamente alle parole di Julia. E lei, confidandosi con lui, giunge a prendere una decisione drastica per porre fine a tutto questo astio nei suoi confronti.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, ogni mattina gli abitanti si svegliano con un articolo offensivo che credono sia stato scritto da Julia. L‘unica a difenderla è sua madre Diana, che non crede minimamente che la figlia sia l’autrice di un simile scandalo. Tirso è pronto a fare il grande passo con Olga, ma c’è un ostacolo: il figlio della donna, nonché suo nipote, Erik. A Rio Muni, la sentenza di Victor si avvicina e Carmen si trova in un vicolo cieco, non sapendo più a cosa appoggiarsi per trovare indizi che possano smascherare la scaltra Patricia. Intanto Kiros è interessato agli studi accademici. Linda cerca disperatamente del denaro per dimostrare a suo padre che può cavarsela anche senza il suo aiuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA