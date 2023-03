Un altro domani/ Anticipazioni 29 marzo: Erik, nuovi guai per lui!

Un altro domani, anticipazioni puntata 29 marzo su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 29 marzo, ci dicono che Erik assiste, non volendo, a un bacio tra Tirso e Olga e ne rimane molto turbato, tanto che scappa via. Nel mentre si imbatte in una festa per i veterani e finisce col rompere il giradischi di Mario. Quest’ultimo va su tutte le furie perché l’oggetto era un prezioso cimelio della sua famiglia, quindi aggredisce il ragazzo. Chloe fortunatamente interviene per sedare la lite, e cerca di mediare tra i due, tentando di spiegare all’uomo che è stato solo un incidente e di perdonare quindi Erik, che ora torna ad essere mal visto dai residenti, come le prime volte che era arrivato in città. Più tardi, Chloe cerca di capire perché l’amico si sia comportato in quel modo, ma il diretto interessato non vorrà darle alcuna spiegazione…

Un altro domani, anticipazioni di oggi 29 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Enoa ha deciso di annullare le sue nozze con Kiros perché ha capito che non sono innamorati l’uno dell’altra. La domestica poi informa Patricia e Francisco dell’accaduto. Mentre la Goody apprende la notizia con tranquillità, il padre di Carmen appare molto contrariato e si domanda la ragione di questo cambiamento così improvviso. In ogni caso, Enoa ha ponderato per bene la sua decisione, chiarendo con Kiros che è pronta ad affrontare qualunque tipo di conseguenze per la sua gravidanza indesiderata, però gli chiede di starle vicino come amico in questo momento così delicato per lei. Nonostante la rottura tra i due quasi sposi, Carmen non sarà intenzionata a tornare sui suoi passi e quindi a riaccogliere Kiros nella sua vita.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, la morte di Alicia sconvolge Inés e Angel. Mentre la moglie di Ventura si chiede cosa sia successo, il ragazzo comincerà a sospettare che la giovane sia stata uccisa proprio dalla libraia. Ventura incastra Victor quando capisce che quest’ultimo ha scoperto del suo piano di armare gli indigeni per scatenare una rivolta. Costretto alla fuga per evitare l’arresto, il ragazzo fa sparire ogni traccia. Ventura però sospetta che Carmen lo stia nascondendo, quindi non esita a presentarsi a casa della ragazza e ad avanzare minacce a Francisco. Alla veglia funebre per Alicia, la madre della giovane non si presenta e qualcuno, Linda in particolare, avanza l’ipotesi che la ragazza non possa essersi suicidata, ma che deve essere stata uccisa. Enoa comunica a Kiros che annullerà le loro nozze in quanto non può convivere con una simile menzogna. a

