Un altro domani/ Anticipazioni 29 novembre: Julia scopre la verità su Diana

Un altro domani, anticipazioni puntata 29 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 29 novembre, ci dicono che Julia è assolutamente convinta che qualcosa non vada in Diana e decide di rivolgersi a Mario, perché sicuramente sa cosa sta succedendo a sua madre. In questa occasione, la ragazza scopre che sua madre le ha mentito a proposito della casa: non c’è alcuna ristrutturazione in corso, come le aveva fatto credere. Julia sarà molto preoccupata e deciderà di indagare su Internet, scoprendo, con orrore, che la casa di Diana è stata in realtà messa in vendita di nascosto, senza alcun tipo di modifica.

María cerca di far capire a Ribero che non può continuare a intromettersi nella vita di Chloe, specialmente ora che ha deciso di riavvicinarsi a Erik. María, dopo aver dato questi preziosi consigli a Ribero, si rende conto di qualcosa di molto concreto: lei stessa applica quel consiglio su di lei. Proprio per questo motivo ha finalmente deciso di andare a vedere Rio. È consapevole che, solo così, Dani potrà iniziare, una volta per tutte, a seguire la sua strada.

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 29 novembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Victor si rende conto di essere stato completamente ingiusto nei confronti di Kiros. In questo modo decide di scusarsi e di chiedergli di tornare a riprendere il suo impiego nel laboratorio. La richiesta lascia il giovane molto sorpreso, tanto da rispondergli che deve pensarci su. Víctor ha capito cosa c’è dietro il comportamento del giovane: c’era solo una lealtà indiscutibile nei confronti di Carmen. Ecco perché l’uomo d’affari decide di dare a Kiros quella nuova opportunità di tornare in officina, e ora il giovane falegname dovrà prendere una scelta: restare in Guinea o partire per il Camerun?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Victor e Carmen fanno una passeggiata e i due sembrano ritornare ad avere quella complicità che avevano prima. Questo è un segnale positivo, visto che il matrimonio si avvicina. Tuttavia, la figlia di Francisco non riesce a fare a meno di pensare a Kiros e all’idea che manchi poco alla sua partenza per il Camerun. Dopo le confidenze fatte, Francisco ha capito benissimo che sua figlia non è innamorata di Victor, ma del falegname. Julia comincia a chiedersi perché Diana si ostini tanto a rimanere a casa sua, invece di trovarsi un’altra sistemazione. A tal proposito, la giovane proprietaria della bottega si rivolge a Mario, l’unico che le fornirà la giusta spiegazione…











