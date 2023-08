Un altro domani/ Anticipazioni 3 agosto 2023: Julia è gelosa di Elena e Tirso

Un altro domani, anticipazioni puntata 3 agosto 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 3 agosto, ci dicono che Elena è sopraffatta dai continui conflitti che riguardano il figlio. Per lo stesso motivo non esita a chiedere a Julia di parlargli personalmente. A risolvere i problemi sarà però Tirso, che intercede tra madre e figlio. È più che evidente che tra Elena e Tirso ci sia un’enorme complicità. La sintonia aumenta di giorno in giorno, tant’è che quasi si considerano una vera famiglia. Anche in paese tutti concordano sul fatto che i due formino una bella coppia. Ed è allora che i diretti interessati cominciano seriamente a pensare ai sentimenti che provano l’uno per l’altra.

Julia, invece, ammette di sentirsi sempre più a disagio per il rapporto tra Elena e Tirso. Come se non bastasse, tutto va oltre quando propone una cena di coppia: l’imprenditrice si scopre terribilmente gelosa. Gli abitanti di Robledillo continuano a non andare in albergo, ma Diana decide di non arrendersi poiché è convinta che torneranno. Chloe, data la situazione, inizia a preoccuparsi molto quando vede che il suo lavoro potrebbe essere in pericolo.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 3 agosto 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen ha bisogno di pensare chiaramente per vedere cosa dire a Kiros riguardo alla proposta di matrimonio. Da un lato, vuole con tutte le sue forze suggellare quell’amore e accettare. Ma d’altra parte odia l’idea di tornare nella metropoli senza Kiros e con il cuore completamente spezzato. Linda, intanto, è disposta a riprendere la relazione con il suo noioso manager Mariano per cercare di dimenticare quella continua tentazione che rappresenta Faustino.

Dolores è assolutamente disposta a portare Carmen con sé. O con le buone o con le cattive. La figlia di Don Francisco, vedendo che non ha altra scelta, comincia a pensare ad un’alternativa per evitare il suo ritorno a Madrid. Vedendo il buon rapporto che i suoi genitori hanno iniziato ad avere, crede fermamente che questa potrebbe essere un’occasione perfetta per cercare di convincere Dolores a cambiare idea.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Dolores è intenzionata a riportare sua figlia in Spagna poiché crede che l’ambiente di Rio Muni non sia adatto a lei. Kiros rinnova il suo amore per Carmen e, per scongiurare una sua partenza, le chiede di sposarla. Nel presente, Elena e Tirso continuano ad avvicinarsi e la loro sintonia non passa inosservata in città. Mario racconta a Julia che sua nonna Carmen aveva ucciso Victor. La ragazza non ci crede e vuole indagare per conto suo. Nel frattempo, la giovane si convince che la sua relazione con Leo vada a gonfie vele. Diana cerca di rimediare alla perdita di clientela dell’albergo e se la prende col giornalista per la pubblicazione del suo articolo in cui viene ritratta come una donna severa e testarda.

