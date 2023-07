Un altro domani/ Anticipazioni 3 luglio 2023: Julia delusa da Leo

Un altro domani, anticipazioni puntata 3 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 3 luglio, ci dicono che Erik è molto stressato, e lo ha notato anche Mario. Il ragazzo si sta preparando per la maratona ma viene colto continuamente dal panico di non riuscire a gareggiare. Per questo motivo comunica all’uomo la sua decisione di non volervi più partecipare. Mario, però, non ci sta, e crede che il nipote di Tirso si sottovaluti troppo: ha tutte le qualità per poter vincere, per quale motivo dovrebbe rinunciare? Nel frattempo, Julia è molto amareggiata per il nuovo articolo pubblicato su di lei, in quanto è pieno di bugie e di falsità. Turbata e anche arrabbiata, l’imprenditrice finisce per sfogare la sua frustrazione ai suoi dipendenti, che vengono trattati quasi come schiavi.

Sei sorelle/ Anticipazioni 3 luglio 2023: Celia e Adela, conseguenze devastanti per loro

Julia sa che dietro gli articoli c’è Leo, e lui stesso non riesce più a gestire la situazione. I due poi decidono di lasciarsi, rendendo lo psicologo ancora più fragile. Leo inizia a mostrare segni di debolezza e cerca di dire la verità a Julia ma gli eventi gli impediscono di parlarle come vorrebbe…

Un altro domani, anticipazioni di oggi 3 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che a Rio Muni, il ricordo di Alicia diventa molto più presente in un giorno così importante come il suo compleanno. Ángel e Inés hanno ancora ferite non rimarginate, che rendono loro difficile andare avanti. Inoltre, il giovane inizia a chiedersi se sia stato detto tutto sul colpevole dell’omicidio. Nel frattempo Víctor, dopo aver ascoltato la conversazione tra Patricia e Ventura, non ha esitato un solo secondo ad affrontare la donna. In effetti, le ha fatto sapere che vuole solo il meglio per entrambe le famiglie, ma non può fare a meno di dubitare di lei. Per questo poi Víctor chiede a Linda il favore di riportare quanto prima a Carmen i suoi sospetti su Patricia. Quest’ultima sembra tramare contro di lei e contro la candidatura del padre…

Terra amara/ Anticipazioni 3 luglio 2023: Gaffur spara a Hatip, Sermin vede tutto...

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Ventura invita Victor a partecipare sempre di più alla vita familiare e non isolarsi per evitare pettegolezzi, ma questo non fa altro che allontanarlo sempre di più da Carmen. La loro amicizia è infatti a un bivio. Patricia scopre che Francisco competerà con Ventura per la presidenza al circolo degli imprenditori, e a quel punto lui lo accusa di essere un burattino nelle mani di Carmen perché si è lasciato convincere così facilmente dalla figlia.

Sebas propone a Leo di scrivere un libro su Julia, mentre lui teme che la sua vera identità possa essere scoperta. Ciò infatti non tarda ad arrivare, ed è proprio Sebas a svelare all’imprenditrice che il suo fidanzato è l’autore degli articoli offensivi su di lei! Julia è sconvolta e si sfoga con Diana, la quale continua a nascondere le sue chat online con i suoi spasimanti.

Beautiful/ Anticipazioni 3 luglio 2023: Steffy vede Sheila e comincia a ricordare qualcosa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA