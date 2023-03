Un altro domani/ Anticipazioni 3 marzo: Carmen non si dà pace per Kiros ed Enoa…

Un altro domani, anticipazioni puntata 3 marzo su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 3 marzo, ci dicono che Carmen è disperata. Tutti a Rio Muni sanno ormai delle imminenti nozze tra Kiros ed Enoa, e lei non riesce a darsi pace. Il dolore che prova per aver perso il ragazzo che amava è ormai intollerabile. Carmen ha cercato di trovare spiegazioni a questa decisione, che lei reputa improvvisa, da parte del giovane falegname, ma quando lui ha voluto parlarle, lei si è rifiutata, ancora troppo scossa e delusa. Piuttosto ha preferito tentare un approccio con la domestica che ha sempre considerata sua amica. Il problema è che Enoa era molto restia a parlare e allora Carmen dovrà prendere la decisione di confessarle che il ragazzo di cui è innamorata, quello di cui chiacchierava con lei, era proprio Kiros! Un duro shock per Carmen accettare questo matrimonio…

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 3 marzo: Irene, scocca il bacio con Alfredo?

Un altro domani, anticipazioni di oggi 3 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Julia vorrebbe invitare Tirso a cena per ringraziarlo di tutto quello che lui ha fatto per lei. In realtà per la Infante è anche un modo per potergli confessare i suoi sentimenti, un affetto che ha iniziato a nutrire da quando ha capito di non essere innamorata di Sergio. Tuttavia quando Julia gli estende l’invito, l’amico si vede obbligato a rifiutare, dicendole di dover stare vicino a Erik e Olga che non attraversano un bel periodo. Si tratta ovviamente di una scusa, dato che Tirso non sembra avere intenzione di parlare con Julia riguardo ai loro sentimenti.

Terra amara non va in onda oggi 3 marzo/ Quando torna la soap turca?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Sergio lancia a Julia un ultimatum: se entro una certa data non riavrà i soldi richiesti, sarà costretto a passare per vie legali. La ragazza è nei guai e chiede l’aiuto delle amiche Elena ed Olga; quest’ultima ha un piano. Tuttavia le loro speranze vanno in fumo a causa della sbadataggine di Julia, che perde quindi una grande opportunità. L’unica soluzione per salvare la bottega sarebbe quella di reinventarla di sana pianta.

Olga racconta ad Elena il segreto riguardante il suo passato ed è decisa più che mai a rivelare al figlio Erik tutta la verità: lo zio Tirso era disposto ad assumere la custodia del ragazzo, ma la madre ha convinto il giudice a non portarglielo via. E poi, in tutta risposta, è fuggita con lui in Danimarca. Angel scopre che la riunione con i Suarez cade nello stesso giorno in cui lui ha l’esame d’ingresso per la scuola diplomatica, a cui ovviamente non può mancare. Alle strette, Angel è costretto a chiedere ad Alicia il favore di rimandare la riunione…

Beautiful/ Anticipazioni 3 marzo: la famiglia Forrester di nuovo riunita

© RIPRODUZIONE RISERVATA