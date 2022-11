Un altro domani/ Anticipazioni 3 novembre: Sergio va a vivere da Julia ma…

Un altro domani, anticipazioni puntata 3 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 3 novembre, ci dicono che dopo aver ricevuto quella serie di immagini, Carmen si rende conto delle gravi conseguenze che possono avere le sue uscite notturne. La ragazza comincia a diventare ansiosa, al punto che cercherà di impedire che quelle fotografie si diffondano. Inés e Ángel sono in crisi e la loro relazione è molto tesa. Per il giovane arriva il giorno in cui comincia a considerare il fatto di presentare le sue dimissioni. Quando si tratta di Ventura, le cose non sono mai semplici.

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 3 novembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Sergio e Julia stavano vivendo a pieno la loro relazione, ma ci sono nubi all’orizzonte quando lui, da un momento all’altro, ha un attacco di insicurezza. La figlia di Diana, invece, inizia ad avere seri dubbi sul suo compagno. Pertanto, per cercare in un modo di far funzionare la loro relazione, gli fa una proposta: trasferirsi da lei. In questo modo, Julia dimostra a se stessa di sapersi impegnare e di aver presa la storia seriamente. Al contrario, Diana comincia a soffrire quando pensa che dovrà lasciare la casa di sua figlia affinché la coppia possa vivere insieme in totale tranquillità e pace.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, la follia di Alicia non ha limiti. La ragazza è disposta davvero a tutto pur di trovare un modo per conquistare Angel, di cui è pazzamente innamorata. Peccato che lui ami solo Ines. E infatti Alicia arriverà a ingannare proprio quest’ultima al fine di ottenere informazioni, che poi trarrà a suo vantaggio per conquistare il ragazzo. Angel, dal canto suo, ha già i suoi problemi: sul corpo ha ancora i segni delle bastonate ricevute da uno scagnozzo di Ventura e si fa curare da Enoa. Patricia ha scoperto i pugni ricevuti da Angel, quindi gli suggerisce di ripagarlo con la stessa moneta: vendicarsi di Ventura. Carmen è nei guai. Le sue serate brave sono state filmate da qualcuno e ora teme che queste foto raggiungano le mani di Víctor o di Francisco, suo padre, e il suo futuro comincerà a vacillare di nuovo.

Sergio, dopo aver esaminato i conti del negozio, spiega a Julia che, per evitare il fallimento, dovrà prendere le decisioni più drastiche. La figlia di Diana non vuole licenziare nessuno, quindi lo prega di cercare qualsiasi altro tipo di opzione per poter risolvere i suoi debiti. Intanto, Julia ha altre preoccupazioni per la testa e ne parla con Elena.











