Un altro domani/ Anticipazioni 3 ottobre: Angel sempre più nella morsa di Ventura

Un altro domani, anticipazioni puntata 3 ottobre: Julia e Sergio sempre più complici

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 3 ottobre, ci dicono che Julia e Sergio hanno riscoperto la loro complicità: i due infatti sono andati a letto insieme dopo aver festeggiato la fine del matrimonio. Un bel guaio per entrambi, dato che erano molto decisi sul divorzio. Fatto sta che ora le cose per la coppia saranno tutt’altro che semplici; la loro alchimia comincerà a destare sospetti in azienda, e ad accorgersi del loro comportamento sospetto sarà Elena.

Intanto vedremo un Tirso sempre più preoccupato per il nipote Erik, specialmente dopo che quest’ultimo ha raccontato a più persone che suo padre è in carcere accusato di omicidio. Le voci si sono già sparse per la città, e ora l’albergatore sarà pronto ad affrontarne le conseguenze?

Un altro domani, anticipazioni puntata 3 ottobre: Angel nella morsa di Ventura

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che a Río Muni, le cose non procedono affatto bene per Carmen che sta tentando in tutti i modi di convincere Victor a rinunciare alla sua decisione di lasciare la fabbrica perché stressato dalla situazione che si è creata e dal troppo lavoro. Inoltre, Carmen farà tutto il possibile per impedire a Kiros di aiutarla nei preparativi del matrimonio. Nonostante gli sforzi, sembra che la volontà sia di don Francisco che di Víctor finisca per prevalere.

Inés, da parte sua, è molto sconvolta nel vedere come, a poco a poco, suo marito stia introducendo Ángel ai loro sconsigliabili incontri notturni che si svolgono al Río Club. Con il pretesto che si tratta di un incontro di lavoro, quello che fanno davvero è tutt’altro che negoziare. Angel è ormai catturato nella morsa di Ventura e sembra non ci sia una via di scampo…

Un altro domani: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia e Sergio, nonostante abbiano festeggiato una festa per il loro divorzio, hanno passato di nuovo la notte insieme. La cosa è alquanto ironica dato che i due, di comune accordo, hanno deciso di porre fino al loro matrimonio. La passione tra loro si è però inaspettatamente riaccesa dopo lo stravagante party celebrato insieme agli amici loro più cari.

Alicia vorrebbe trascorrere più tempo con Angel, con la scusa di farsi vedere in pubblico come coppia. La giovane è molto innamorata, ma lui non ricambia. Infatti Angel rifiuta la sua proposta, dicendole che non ha tempo da dedicarle perché deve lavorare con Ventura. Il loro stretto legame insospettisce Ines, che capisce che c’è qualcosa che non va nel suo giovane amante…











