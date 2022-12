Un altro domani/ Anticipazioni 30 dicembre: Oscar torna a sorpresa, ma non è solo…

Un altro domani, anticipazioni puntata 30 dicembre su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 30 dicembre, ci dicono che chiedendo consiglio a Kiros, Carmen finisce per svelargli il vero motivo per cui aveva accettato di sposare Victor. Intanto, Ventura annuncia a Patricia la decisione di farle concorrenza e la dark lady non la prende molto bene. La donna è consapevole del potere di Ventura, quindi intima a Carmen di rinunciare al suo progetto e le ribadisce che l’unico modo di saldare il debito della sua famiglia è quello di sposare Victor. Ma la ragazza è ancora indecisa: non ama Victor, il suo cuore appartiene a Kiros. Cosa farà?

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 30 dicembre: Alfredo scopre che Irene...

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 30 dicembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Oscar, il padre putativo di Julia, si presenta a casa della ragazza, ma non è solo: insieme a lui c’è Lian, una sua socia di origine asiatica, che lui presenta come sua socia in affari. Unico problema è la comunicazione: la donna infatti parla solo la lingua della sua nazione d’origine, e conosce l’inglese. Oscar spiega poi a sua figlia che lui e Lian dovranno partecipare a delle riunioni di affari a Madrid. Mentre Julia e Sergio accolgono l’uomo e la donna con calore, Diana reagisce malamente all’arrivo del marito, tant’è che si comporta in modo strano quando sua figlia decide di invitare entrambi a cena. Le stranezze continuano poiché Diana farà in modo che Oscar e Lian cerchino un posto in cui stare altrove, non volendoli sotto lo stesso tetto di sua figlia. I due ospiti si troveranno così a chiedere a Tirso aiuto, il quale offrirà loro un posto in cui stare nel suo albergo.

Terra amara/ Anticipazioni 30 dicembre: Yilmaz e Demir fanno finalmente pace?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia, dopo aver ottenuto il perdono da Elena, accetta di buon grado la sua decisione ed è serena di poter proseguire per la sua strada con la bottega, fino a quando un resoconto di Cloe fa scattare l’allarme sulla situazione dell’azienda, che ora rischia la chiusura. Julia dovrà stare con i nervi saldi per cercare di trovare un modo per risolvere tutto nel minor tempo possibile prima che sia troppo tardi. Nel frattempo, Olga cerca un contatto con Erik, ma il ragazzo si rifiuta di parlarle. A quel punto la donna, avendo notato la vicinanza tra suo figlio e Cloe, parla proprio con quest’ultima per chiederle di convincere Erik a parlare con lei, cosa che il ragazzo non prende affatto bene.

Beautiful/ Anticipazioni 30 dicembre: Carter, deluso da Quinn, si confida con Katie!

Carmen è indecisa sull’accettare o meno l’offerta di Ventura di aprire la propria ebanisteria in collaborazione con lui e quindi di espandere l’attività anche oltre ai confini. L’eventualità di diventare una diretta concorrente della sua famiglia, Carmen è trattenuta dall’accettare la proposta di Ventura, a maggior ragione adesso che Francisco è il primo indagato dalle autorità per la scomparsa del tenente Serralvo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA