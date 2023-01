Un altro domani/ Anticipazioni 30 gennaio: Julia chiede consiglio a Carmen in sogno

Un altro domani, anticipazioni puntata 30 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 30 gennaio, ci dicono che Erik ha seguito il consiglio di Chloe, quindi si decide di andare a vedere suo padre in prigione. Tuttavia, la ragazza non immagina la richiesta che gli farà il giovane, quando le chiederà di accompagnarlo. Per Chloe è un passo molto importante, soprattutto perché intende troncare la sua relazione con Erik. Quale sarà la sua risposta quindi? Intanto Julia sente di dover mettere la parola “fine” alla sua storia con Sergio. Dopo essersi sfogata con mamma Diana, anche lei alle prese con problemi di cuore per via del suo divorzio, la giovane troverà in Mario un ottimo confidente. I due si ritrovano a parlare di Carmen, la nonna che Julia non ha mai conosciuto, ma che sta conoscendo attraverso il suo diario. La Infante la sente molto vicino non solo tramite quelle pagine, ma anche nei suoi sogni: Julia è perciò molto tentata di chiedere a Carmen un consiglio sulla sua complicata vita amorosa, e spera che la nonna le dia la giusta soluzione.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 30 gennaio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen non ci sta. Prima litiga con suo padre per via della rottura del fidanzamento con Victor, poi ha una discussione con Kiros sul perché nutra dei dubbi e non si senta pronto a fuggire con lei. Carmen cerca di estorcergli una spiegazione, ma il ragazzo appare reticente. A mali estremi, estremi rimedi: la figlia di Francisco convoca quindi Mabalé per parlarne con lui, sperando che, dato che Kiros si confida con lui, riesce a spiegargli il vero motivo della sua reticenza. Ricordiamo che Carmen ignora che Kiros è stato minacciato…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Sergio cerca di rimediare al suo errore con Julia, mentre quest’ultima è sempre più convinta a chiudere la loro relazione. Ne parla prima con Diana, poi con Mario, con il quale si ritrova a ricordare Carmen, la nonna di Julia. Intanto nel passato a Rio Muni, la fine della relazione tra Carmen e Victor, i quali hanno così rotto l’impegno matrimoniale, non è stata accolta positivamente da Francisco. Infatti padre e figlia discutono per via di come sono finite le cose con Victor, mentre la perfida Patricia continua a incalzare Carmen affinché trovi un altro marito. Nessuno conosce la verità, ossia che la giovane ama Kiros e gli ha appena proposto di fuggire insieme dalla Guinea – proposta che il domestico ha dovuto rifiutare per via delle minacce e biglietti intimidatori che sta ricevendo.

