Un altro domani/ Anticipazioni 30 giugno 2023: Victor cede ai ricatti di Ventura e…

Un altro domani, anticipazioni puntata 30 giugno 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 30 giugno, ci dicono che Víctor si trova davanti a uno dei più grandi bivi della sua vita. Non solo ha bisogno di placare Ventura, ma anche di calmare la pressione che sente da Carmen. Situazioni che rendono tutto davvero insostenibile. Pertanto, il giovane è costretto a prendere una decisione drastica: cedere ai ricatti del padre, e alla fine è costretto a chiedergli perdono pubblicamente pur di proteggere Carmen. In questo modo Victor è sicuro che l’amica non verrà più minacciata o aggredita da uno degli uomini del padre. Dopo aver appreso la situazione, Carmen si confronta con Patricia, e alla fine della discussione, la ragazza si dice molto delusa dalla decisione presa da Victor. Tant’è che i due finiranno per allontanarsi…

Linda, invece, ha debuttato come imprenditrice al Río Club. Purtroppo le cose non vanno piuttosto bene, e rischia di dichiarare fallimento prima del previsto. Per questo motivo, ricorrere a qualcosa che, fino a pochi giorni fa, le sembrava impensabile. Cosa accetterà di fare pur di tenere in piedi il club?

Un altro domani, anticipazioni di oggi 30 giugno 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Julia vuole avere un rapporto sempre più esclusivo con Leo, e questo lo rende parecchio irrequieto perché sa che il suo segreto potrebbe venire fuori in qualsiasi momento. Ed è ciò che avviene mentre i due fanno una passeggiata romantica. Lo psicologo nota una sua vecchia conoscenza che lo getta in uno stato di assoluta agitazione. Si tratta di Sebas, l’editore del giornale per cui lavora, a cui confessa di non poter più continuare a scrivere articoli su Julia perché il suo rapporto con lei si sta evolvendo, e lui inizia a sentirsi in colpa…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen sta per subire un’aggressione dagli uomini di Ventura ma l’intervento fortuito di Kiros impedisce che accada il peggio. La situazione non può ripresentarsi, ma la ragazza non intende mettere Victor in uno stato di allerta. Ventura, intanto, minaccia Patricia di ripercussioni non appena apprende che suo figlio è tornato in fabbrica: se non verrà convinto ad andarsene, per lei e i suoi cari ci saranno amare conseguenze. Così Victor deve decidere se sottostare al volere di suo padre, oppure continuare a ribellarsi.

Julia e Leo sono sempre più uniti, mentre Chloe e Dani non si parlano più dopo che lei ha scoperto che l’amico le ha mentito sull’essere un ragazzo trans. Elena cerca di mediare tra i due, ma con scarsi risultati. Erik e Tirso trovano finalmente un punto di incontro.











