Un altro domani/ Anticipazioni 30 giugno: Francisco discute con Carmen e ha un malore

Un altro domani, anticipazioni puntata 30 giugno: Francisco ha un malore mentre discute con Carmen

Le anticipazioni di Un altro domani del 30 giugno raccontano che Diana riesce nel suo intento di ostacolare i piani della figlia. Dopo aver scoperto che il suo conto in banca è scomparso, Julia va su tutte le furie. Dopo aver parlato con la madre, viene a sapere che è stata lei a far lapidare i suoi soldi. Julia cerca di muoversi su altre vie e, incalzata da Tirso, propone la sua idea a Fernando che le offre il prestito di cui ha bisogno.

Carmen va al cinema con Victor, l’unico che non l’ha isolata dopo la morte di Dayo, al contrario di Kiros che sembra non voler avere più nulla a che fare con lei. Ventura fa pressione a Francisco perché rivuole restituito il suo prestito. Per tenerlo a bada, Patricia cerca di scoprire chi è l’amate di Ines, senza sospettare che si tratta di suo figlio Angel. Carmen affronta il padre perché non crede alla sua estraneità nella morte di Dayo. Durante la discussione, però, Francisco ha un malore e cade a terra.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Diana ostacola Julia

Nelle precedenti puntata di Un altro domani, Julia non cede all’offerta di Diana di riportarla a lavorare in azienda perché vuole riaprire l’attività di Carmen e realizzare mobili artigianali. Tuttavia, per riavviarla avrà bisogno di un ingente somma di denaro, e il suo conto in banca sembra prosciugato. Dietro potrebbe esserci Diana, intenzionata a ostacolarla.

Angel rivela ad Ines che Ventura gli ha chiesto di tenerla d’occhio perché sospetta che possa avere un amante. La donna cerca di sviare i dubbi del marito parlandogli di un progetto che vorrebbe realizzare, anche se lui sostiene impossibile. Francisco, intanto, ha chiuso sua figlia Carmen in camera e le impedisce di uscire. Anche Kiros sta punendo la ragazza con il silenzio perché la ritiene responsabile come suo padre della morte di Dayo. Victor porta a Carmen dei libri riguardanti l’Africa e poi la invita a fare una passeggiata nella giungla.

