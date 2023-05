Un altro domani/ Anticipazioni 30 maggio: Carmen, con Patricia non c’è niente da fare!

Un altro domani, anticipazioni puntata 30 maggio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 30 maggio, ci dicono che Elena vorrebbe informarsi di più in merito alla transizione di Dani, così pensa che sarebbe più facile comunicare con il figlio e capire le sue paure. La donna ci prova per conto suo, ma per lei si rivela un passo falso. E quando Dani lo scopre… Intanto, Julia ha preso la decisione di prendere lezioni di bicicletta con Leo. Lui si offre di aiutarla, ovviamente in modo amichevole, per farle superare il suo trauma. Per sdebitarsi, la ragazza gli offre un posto in cui stare. Infatti, il giovane le aveva confessato di avere dei problemi al riguardo. Julia cerca di convincere Diana ad affittarle una stanza, ma non le renderà le cose facili. La donna non è molto convinta di questa cosa, quindi impone un ampio contratto di convivenza che i due saranno costretti a seguire e ovviamente rispettare durante la convivenza.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 30 maggio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen ha accettato le foto compromettenti di Ventura che Patricia aveva tra le mani. Quando lo dice a Victor, scopre che suo padre ha pagato la Guardia Coloniale. Pertanto, l’unica via d’uscita che vede la giovane donna è far visita allo stesso Ventura per porgli una condizione ben precisa per provare a ribaltare la situazione: il rilascio di Víctor. Nonostante gli sforzi, sembra che cercare di ingannare qualcuno di così pericoloso non sia un compito molto facile. Inoltre, Patricia dimostra di avere sempre un asso nella manica per farla franca. La figlia di Don Francisco raggiungerà il suo obiettivo? Oppure la sua perfida matrigna ci metterà di nuovo lo zampino?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, ogni mattina gli abitanti si svegliano con un articolo offensivo che credono sia stato scritto da Julia. L‘unica a difenderla è sua madre Diana, che non crede minimamente che la figlia sia l’autrice di un simile scandalo. Anche Tirso si allontana da Julia, che considera responsabile degli articoli pubblicati. Inoltre, Tirso è pronto a fare il grande passo con Olga, ma c’è un ostacolo: il figlio della donna, nonché suo nipote, Erik.

A Rio Muni, la sentenza di Victor si avvicina e Carmen si trova in un vicolo cieco, non sapendo più a cosa appoggiarsi per trovare indizi che possano smascherare la scaltra Patricia. Intanto Kiros è interessato agli studi accademici. Linda cerca disperatamente del denaro per dimostrare a suo padre che può cavarsela anche senza il suo aiuto, ma alla fine i suoi tentativi vanno in fumo e la ragazza si convince che l’unica soluzione sarebbe quella di tornare nella sua città natale.

