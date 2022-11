Un altro domani/ Anticipazioni 30 novembre: le scuse di Diana non convincono Julia!

Un altro domani, anticipazioni puntata 30 novembre

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 30 novembre, ci dicono che Julia ha scoperto che sua madre ha messo in vendita la casa e che quindi le ha mentito a proposito dei lavori di ristrutturazione. A quel punto la giovane vorrà confrontarsi con Diana, che, messa con le spalle al muro, confesserà tutto. Lei e il marito Oscar, padre “adottivo” di Julia, hanno deciso di mettere in vendita la casa per far fronte ad alcune spese economiche. Mentre ne parlano, la donna sottolinea alla figlia che non le ha detto tutta la verità perché non sapeva come avrebbe reagito alla notizia che stavano per dire addio al luogo in cui è cresciuta. Questa versione, seppur strappalacrime, convince solo in parte Julia, poiché avrà l’impressione che sua madre le stia nascondendo ancora qualcos’altro che non è pronta a rivelare…

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 30 novembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Maria cerca di nuovo di contattare Rio, a cui rivela le sue debolezze e i suoi timori per questa sua nuova “vita”. Eppure, grazie alle sue parole, Maria riesce a liberarsi, e forse è davvero pronta.. Intanto, Erik e Chloe continuano ad avvicinarsi, e la cosa infastidisce molto Ribero, che penserà a qualcosa per separarli. Nel passato, scopriamo come Carmen abbia accettato, a malincuore, di rinunciare a Kiros, per impegnarsi nel suo fidanzamento con Victor. Secondo le anticipazioni, i due saranno protagonisti di una serata mondana nel corso della quale la figlia di Francisco apprenderà un fatto sul suo futuro sposo che la sconvolgerà molto, capendo che le “vecchie abitudini” di Victor sono davvero dure a morire…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen e Victor sembrano aver ritrovato la tranquillità e la complicità che li univa un tempo, grazie anche all’intervento di Ines e Linda. Tuttavia, la giovane non può fare a meno di continuare a pensare a Kiros e alla possibilità che potrebbe perderlo per sempre. Infatti Victor, per ringraziarlo per ciò che ha fatto per Carmen, gli ha fatto una proposta lavorativa molto allettante: tornare a lavorare in fabbrica. Dall’altra parte c’è però Francisco che gli ha invece offerto un posto in Camerun. Per Kiros potrebbe essere una grande svolta, e inoltre potrebbe dimenticare Carmen… Nel presente, Julia si incontra con Mario e scopre che sua madre le ha mentito a proposito della casa: non c’è nessuna opera di ristrutturazione, ma Diana ha deciso di metterla in vendita.

