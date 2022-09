Un altro domani/ Anticipazioni 30 settembre: Julia e Sergio passano la notte insieme

Un altro domani, anticipazioni puntata 30 settembre: Julia e Sergio ci ricascano dopo il divorzio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 30 settembre, ci dicono che Julia e Sergio, nonostante abbiano festeggiato una festa per il loro divorzio, hanno passato di nuovo la notte insieme. La cosa è alquanto ironica dato che i due, di comune accordo, hanno deciso di porre fino al loro matrimonio. La passione tra loro si è però inaspettatamente riaccesa dopo lo stravagante party celebrato insieme agli amici loro più cari – a cui hanno partecipato, tra gli altri, una Diana imbarazzata per sua figlia, e un preoccupato Tirso, che nonostante abbia per la testa altri problemi, ha deciso comunque di essere presente per l’amica.

Fatto sta che dopo aver passato la notte insieme, Julia e Sergio riscopriranno una complicità che non si erano aspettati. I due si impegnano a non dire nulla a Diana affinché non vada su tutte le furie, ma ciò significa complicarsi maggiormente la vita. La coppia, infatti, cercherà ogni stratagemma possibile per di stare insieme, finendo, però, per destare qualche sospetto…

Un altro domani, anticipazioni puntata 30 settembre: Angel rifiuta Alicia

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Alicia vorrebbe trascorrere più tempo con Angel, con la scusa di farsi vedere in pubblico come coppia. La giovane è molto innamorata, ma lui non ricambia. Infatti Angel rifiuta la sua proposta, dicendole che non ha tempo da dedicarle perché deve lavorare con Ventura. Il loro stretto legame insospettisce Ines, che capisce che c’è qualcosa che non va nel suo giovane amante…

Nel frattempo, Victor fa del suo meglio per occuparsi della fabbrica, e questa situazione ha finito con influire in maniera negativa sul suo rapporto con Carmen, la quale si sta occupando da sola dei preparativi per il matrimonio. Nonostante le buone intenzioni, il figlio di Ventura non riesce comunque a fare abbastanza ed entra in crisi.

Un altro domani: dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, la festa di divorzio di Julia e Sergio prosegue non senza qualche intoppo. Come sappiamo, Tirso ha deciso di non partecipare per non alimentare ancora le dicerie sul nipote Erik – un segreto che Elena ha poi svelato a Julia. Per l’albergatore non è un bel periodo, sia personale che sentimentale, quindi non se la sente proprio di andare alla festa dell’amica. Nonostante sia preoccupato per la sua situazione, Tirso alla fine decide comunque di partecipare per supportare Julia.

Victor ha ormai deciso di lasciare il suo lavoro in fabbrica. Le troppe tensioni tra gli operai e la sua costante presenza lo stanno portando al limite dello stress, e il giovane teme che questo potrebbe creare problemi alla sua storia con Carmen, la quale sta organizzando il matrimonio senza di lui. La ragazza, però, è contraria alla decisione di abbandonare il lavoro, quindi cerca di convincere Victor a non commettere questo passo falso.

