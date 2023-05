Un altro domani/ Anticipazioni 31 maggio: Julia nel mirino dei giornali scandalistici

Un altro domani, anticipazioni puntata 31 maggio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 31 maggio, ci dicono che Erik non sopporta più i continui abusi di Mario. Quando i due si recano insieme al vivaio per acquistare del terriccio, finiscono per avere un’accesa discussione. Non ci vuole molto per esplodere di fronte a un comportamento aggressivo come quello del ragazzo, quindi Mario finisce per avere un mancamento improvviso. Tuttavia succede qualcosa di inaspettato. Quando Erik accompagna Mario in albergo, quest’ultimo copre il ragazzo con lo zio poiché si sente in debito con lui. Ci saranno conseguenze?

Sei sorelle/ Anticipazioni 31 maggio: la Tessuti Silva chiude, le sorelle hanno un'unica opzione...

E in effetti Tirso, conoscendo bene suo nipote, non si fida delle parole di Mario e crede che l’incidente non sia stato una semplice coincidenza, come quest’ultimo gli aveva detto. Alla fine conferma i suoi sospetti, ma non gli fornisce alcun dettaglio. Ciò fa capire all’albergatore che Erik è in buone mani.

Terra amara/ Anticipazioni 31 maggio: Demir proibisce a Zuleyha di tornare in villa!

Un altro domani, anticipazioni di oggi 31 maggio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che la causa intentata da Julia contro il giornale le ha fatto ottenere l’effetto opposto. La stampa non ha impiegato molto a rendere di dominio pubblico i dati della giovane, motivo per cui si è generato un clamore mediatico impressionante. Julia cerca di superare la cosa e di provare a passare oltre a questo nuovo e duro colpo, ma sia i lettori che la stampa sono già arrivati a Robledillo, pronti per tormentare la donna con tutte le domande scomode possibili. Julia riuscirà ad uscire da questo bel casino? O le cose andranno sempre peggio? Dalla sua parte ci sono gli amici più stretti e sua madre Diana, ma ciò potrebbe non bastare…

Beautiful/ Anticipazioni 31 maggio: Steffy vuole un confronto con Sheila

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, ogni mattina gli abitanti si svegliano con un articolo offensivo che credono sia stato scritto da Julia. L‘unica a difenderla è sua madre Diana, che non crede minimamente che la figlia sia l’autrice di un simile scandalo. Anche Tirso si allontana da Julia, che considera responsabile degli articoli pubblicati. Leo, invece, si avvicina a Julia, e i due iniziano un’amichevole convivenza. Inoltre, Tirso è pronto a fare il grande passo con Olga, ma c’è un ostacolo: il figlio della donna, nonché suo nipote, Erik.

A Rio Muni, la sentenza di Victor si avvicina e Carmen si trova in un vicolo cieco, non sapendo più a cosa appoggiarsi per trovare indizi che possano smascherare la scaltra Patricia. Intanto Kiros è interessato agli studi accademici. Linda cerca disperatamente del denaro per dimostrare a suo padre che può cavarsela anche senza il suo aiuto, ma alla fine i suoi tentativi vanno in fumo e la ragazza si convince che l’unica soluzione sarebbe quella di tornare nella sua città natale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA