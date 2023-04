Un altro domani/ Anticipazioni 31 marzo: Julia e Sergio, un colpo di scena…

Un altro domani, anticipazioni puntata 31 marzo su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 31 marzo, ci dicono che nonostante Diana lo abbia caldamente invitato a voltare pagina e a dimenticare sua figlia, Sergio si presenta al mobilificio per mettere in atto la sua vendetta. Infatti si scopre che lui e Julia sono ancora sposati! Un colpo di scena che getta la giovane imprenditrice nello sconforto più totale: com’è possibile ciò? Sergio le spiega che la sera in cui hanno festeggiato il divorzio, salvo poi riconciliarsi, lui non ha più depositato in comune i documenti che avrebbero messo fine al loro matrimonio poiché aveva visto in quel riavvicinamento come una conferma che la loro unione non fosse terminata del tutto. Julia è visibilmente scossa, ma non sarà questa l’unica notizia a sconvolgerla ancora di più…

Un altro domani, anticipazioni di oggi 31 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen, in accordo con Inés, sta aiutando Victor, portandogli del cibo e soprattutto tenendolo nascosto da Ventura, che è una furia e lo sta cercando dopo l’accusa nei suoi confronti. Questo suo agire in maniera furtiva, però, non passa inosservato. E infatti Francisco scopre cosa sta combinando la figlia e le chiede subito spiegazioni. Messa alle strette, Carmen sa di non poter mentire a suo padre, quindi le racconta che sta coprendo Victor dalle ire di Ventura, poi gli fa promettere di non rivelare niente a nessuno. Una condizione che Francisco accetterà, sebbene abbia molti dubbi sulla riuscita del suo piano: fino a quanto Carmen potrà tenere Victor nascosto e al sicuro da occhi indiscreti?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, la guardia coloniale comincia a indagare sulla morte di Alicia, mentre qualcuno insinua il dubbio sul fatto che la giovane si sia suicidata. Inés e Angel sono preoccupati e cominciano ad accusarsi l’un l’altro, ma poi capiscono che devono restare uniti se non vogliono essere scoperti. Ventura sta cercando suo figlio da tutte le parti, ma Victor sembra essere svanito nel nulla. Almeno fino a quando Carmen riesce a scoprire dove si trova il giovane e decide di aiutarlo. Enoa ha annullato le nozze con Kiros perché ha capito di non poter vivere un matrimonio fondato su una menzogna.

Nel presente, Erik assiste a un bacio tra Olga e Tirso. Turbato, il ragazzo fugge e finisce alla festa per i veterani dove distrugge il prezioso giradischi di Mario, che si infuria con lui. Julia, rimasta sola, si chiede se troverà mai un uomo che la ami come Sergio. Intanto quest’ultimo, dopo l’ennesimo rifiuto da parte dell’imprenditrice, si prepara a mettere in atto la sua vendetta.











