Un altro domani/ Anticipazioni 31 ottobre: Carmen perde un’occasione, l’ira di Linda

Un altro domani, anticipazioni puntata 31 ottobre: un’opportunità persa per Carmen

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 31 ottobre, in onda eccezionalmente alle 16:30 perché salta l’appuntamento con Una vita, ci dicono che Carmen ormai è sempre più allo sbaraglio e continua a passare le serate fuori a bere nel club. In una di queste occasioni, la ragazza si organizza per uscire con Linda. Durante la serata, Linda dice all’amica di avere buone notizie: le ha fissato a sorpresa un appuntamento con una modista molto famosa. Per Carmen è un’occasione da non perdere, ma che tuttavia prenderà molto alla leggera.

Infatti, la figlia di Francisco, dopo aver salutato Linda, passa la serata a bere e l’indomani si sveglia tardi, non presentandosi dunque all’appuntamento. Linda, non solo ha fatto una brutta figura con la modista, ma se la prende con Carmen e la rimprovera per questo suo comportamento indisciplinato. A preoccuparsi c’è anche Victor, che non sa più come aiutare la sua promessa sposa.

Un altro domani, anticipazioni puntata 31 ottobre: Elena dubbiosa sulla scelta di Julia

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che la storia tra Julia e Sergio va a gonfie vele. Ora che la figlia di Diana ha accettato il consorte come socio della bottega, la relazione tra loro sembra si sia ancora fortificata. La notizia viene accolta con felicità da tutti i dipendenti, tranne da parte di Elena, che nutre ancora dei dubbi su cosa sia meglio per la sua amica. Tirso non sembra nemmeno molto convinto della seconda possibilità che la coppia si è data, dopo tutto quello che hanno passato insieme. L’idea che aveva di trasferire l’albergo comincia ad avere sempre spazio nella sua mente.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen continua a godersi le sue notti nel club della colonia. Non le importa affatto dei commenti delle persone. Victor, il suo futuro marito, è estremamente preoccupato per lei. Il giovane sta diventando sempre più irrequieto a causa dell’inesauribile energia che sta mostrando la sua fidanzata. Per lo stesso motivo, non esita un solo secondo a sorvegliarla a sua insaputa. Victor è consapevole che la notte a Río Muni è divertente, ma sa anche che è piena di molti pericoli.

Angel si è ormai deciso a licenziarsi perché non riesce più a gestire il lavoro in fabbrica, quindi consegna la sua lettera di dimissioni a Ventura. Quest’ultimo accetta le sue motivazioni, però lo costringe a presenziare almeno ad un’ultima riunione con i più importanti dirigenti delle aziende di tabacco. Dopodiché, lo lascerà andare.

