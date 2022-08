Un altro domani/ Anticipazioni 4 agosto: Julia deve scegliere tra Tirso e Cloe

Un altro domani, anticipazioni puntata 4 agosto 2022: Julia deve fare una scelta

Le anticipazioni di Un altro domani, in onda il 4 agosto, rivelano che Julia è nervosa perché il tecnico sta per arrivare in città e tutti si aspettano che rinnoverà il titolo di “uno dei paesi più belli della Spagna”. Oltre ad essere in ansia per il verdetto, la giovane si troverà anche tra due fuochi: a un certo punto dovrà scegliere chi aiutare tra due amici. Da un lato Tirso, approfittando dell’addio di Sergio che sembra essere definitivo, chiede a Julia di stargli accanto durante la visita del tecnico per sostenerlo; dall’altro c’è Cloe, che ha chiesto aiuto all’amica per aiutarla a convincere Maria a restare in città. Quale scelta farà Julia?

Carmen è comprensiva con Victor dopo lo scandalo: il ragazzo sembra molto colpito dal suo atteggiamento, e tra i due sembra esserci una certa complicità. La giovane infatti sostiene di non essere interessata al suo passato. A farla vacillare potrebbe esserci il messaggio che Kirso ha nascosto nella scatolina che ha realizzato come regalo per lei e Victor…

Un altro domani, dove eravamo rimasti: un messaggio di Kirso per Carmen…

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, alla fine Tirso si è convinto ad aiutare Julia con i festeggiamenti per il paese. Sergio si sente messo da parte, perché si rende conto che il suo supporto non è valso a nulla. Per questo motivo, dopo aver visto l’affiatamento tra i due, medita sulla prospettiva di allontanarsi sia dal paesino e sia da Julia.

Nel corso dell’anniversario del Rio Club, Ines ha una discussione con Angel che la tratta in maniera fredda. Al contrario Carmen sembra trovarsi più a suo agio con Victor: i due si sono riavvicinati, ma questa armonia potrebbe essere spezzata da un messaggio che Kirso vuole far recapitare disperatamente alla giovane.

