Un altro domani/ Anticipazioni 5 agosto: Carmen aggredita, qualcuno in fabbrica…

Un altro domani, anticipazioni puntata 5 agosto 2022: Carmen aggredita, qualcuno entra in fabbrica e…

Le anticipazioni di Un altro domani, in onda il 5 agosto, rivelano che Victor propone a Carmen un fidanzamento ufficiale, ma lei gli chiede di rallentare: ha bisogno di tempo per riflettere. Francisco ha ancora a che fare con i suoi problemi economici e con le minacce del trasportatore Mateo, che pretende più soldi per lui e gli operai. E dato che non ottiene i risultati sperati, una sera, un uomo si introduce in fabbrica e aggredisce sua figlia Carmen. Angel ama ancora Ines, ma esce con Alicia, finendo per illuderla sui suoi sentimenti.

Il lavoro in bottega pare finalmente andare per il verso giusto, ma Diana irrompe a casa di Julia per trascorrere qualche giorno con lei e controllare come vanno le cose, infastidendo tutti (specialmente la diretta interessata). Julia, intanto, è arrabbiata con Tirso e c’è ancora Sergio che alla fine ha deciso di non partire. Infine, Maria e Cloe si riappacificano.

Un altro domani, dove eravamo rimasti: Julia sotto pressione, il regalo di Kirso per Carmen è…

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia è nervosa perché sta per arrivare il tecnico in città e tutti si aspettano che rinnoverà il titolo di “uno dei paesi più belli della Spagna”. Oltre ad essere in ansia per il verdetto, la giovane si troverà anche a dover decidere chi aiutare tra due amici. Da un lato c’è Tirso, il quale approfittando dell’addio di Sergio che sembra essere definitivo, chiede a Julia di stargli accanto durante la visita del tecnico per sostenerlo; dall’altro c’è Cloe, che ha chiesto aiuto all’amica per aiutarla a convincere Maria a restare in città.

Carmen è comprensiva con Victor dopo lo scandalo: il ragazzo sembra molto colpito dal suo atteggiamento, e tra i due sembra esserci una certa complicità. La giovane infatti sostiene di non essere interessata al suo passato. A farla vacillare potrebbe esserci il messaggio che Kirso ha nascosto nella scatolina che ha realizzato come regalo per lei e Victor…











