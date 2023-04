Un altro domani/ Anticipazioni 5 aprile: Julia, la situazione con Sergio è complicata

Un altro domani, anticipazioni puntata 5 aprile su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 5 aprile, ci dicono che la situazione con Sergio è complessa, ma Julia può per fortuna contare sulla solidarietà dei suoi amici Olga, Tirso ed Elena, sebbene quest’ultima sia preoccupata per il rapporto con il figlio. Infatti la donna sta ancora cercando di capire che Dani è un ragazzo trans. Nonostante abbia fatto ogni sforzo per abituarsi a questa nuova situazione, sembra che i problemi con suo figlio continuino. Intanto, Julia confida a Tirso che durante una discussione con Sergio gli ha rivelato di non poter riprendere la loro relazione.

Vera Gemma e Jeda si sono lasciati/ "Lei avrebbe deciso di chiudere, ma i due..."

Diana, dal canto suo, non è riuscita a convincere Sergio a lasciare Julia in pace, una volta per tutte, così entrambi si sono dichiarati guerra. Come se non bastasse, la notizia di questo “non divorzio” comincia a diffondersi, a poco a poco, per il paese. Julia cerca di chiedere consiglio per uscire da questa situazione, ma sembra che non si possa fare assolutamente nulla.

GF Vip, Sonia Bruganelli "Giulia Salemi una scoperta"/ "All'inizio non capivo..."

Un altro domani, anticipazioni di oggi 5 aprile

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che la Guardia Coloniale e gli uomini di Ventura cercano Victor, che ora è diventato un fuggitivo a tutti gli effetti. Carmen si rende conto di avere sempre meno tempo a disposizione per aiutarlo a scappare dalla Guinea, specialmente ora che Kiros si è rifiutato di aiutarla. A quel punto, la figlia di Francisco pensa alla possibilità di agire da sola per dare una mano al suo ex fidanzato. L’unica opzione è quella di addentrarsi lei stessa nella giungla per trovare il contrabbandiere che potrebbe portare Victor fuori dal paese. Un azzardo che potrebbe comportare non pochi pericoli all’intrepida Carmen…

Paolo Brosio, alcol e droga prima della conversione/ "Una voce: devi smetterla"

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Elena cerca di abituarsi all’idea che suo figlio Dani sia un ragazzo trans. Erik rimane sconvolto dopo aver assistito a un bacio tra Olga e Tirso e finisce per rompere un giradischi prezioso a Mario. Intanto, Sergio fa sapere a Julia che i due sono ancora legalmente sposati. A Rio Muni, Carmen continua a nascondere Victor, ma viene scoperta da Francisco che la prega di stare attenta a non farsi scoprire da Ventura: le conseguenze sarebbero irreversibili. Intanto, la ragazza organizza la fuga di Victor. Inés e Angel continuano a darsi la colpa per la morte di Alicia, mentre la guardia coloniale prosegue le indagini sull’incidente fatale accaduto alla ragazza nella libreria. L’ipotesi del suicidio è infatti da escludere, quindi qualcuno deve averla uccisa…











© RIPRODUZIONE RISERVATA