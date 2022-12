Un altro domani/ Anticipazioni 5 dicembre: Ines sta male e sviene in libreria!

Un altro domani, anticipazioni puntata 5 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 5 dicembre, ci dicono che Tirso sta attraversando un momento delicatissimo a causa del suo albergo. Nel giro di pochi giorni, la sua clientela è diminuita fino a scomparire. Sembra che la causa sia un altro locale rivale in cui tutti stiano andando perché piuttosto stufi dell’incompetenza di Erik. Pertanto, se Tirso non prenderà al più presto le misure che deve prendere, entrambi potrebbero rimanere senza lavoro prima di quanto immaginino. Ciò vuol dire licenziare suo nipote. Tirso prenderà questa decisione difficile?

Sergio continua a cercare varie strategie per poter rilanciare la bottega di Julia. L’ultima trovata è relativa a uno studio di produttività che, più che una soluzione, potrebbe diventare un problema visto che l’ordine per il distributore di mobili è in arrivo e hanno ancora tante cose da fare.

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 5 dicembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Inés deve fare i conti con il suo complicato stato di salute quando improvvisamente ha un altro malore e sviene in libreria. Alicia si prodiga per chiamare i soccorsi e la donna viene portata in ospedale. La visita del medico le rivela più di qualche sorpresa, e ciò potrebbe complicarle molto la vita dato che scopre di trovarsi in una condizione di salute che non si era mai minimamente immaginata… Sia Victor che Ventura sono molto preoccupati per Ines, motivo per cui la invitano a prendersi dei giorni di riposo, insistendo come Alicia sia in grado di mandare avanti la libreria anche da sola, senza il suo continuo supporto. Tuttavia, dopo l’ultima visita e, pressata da Ventura a fare analisi approfondite, Ines sarà costretta a ripensarci.

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, il rapporto d’amicizia tra Julia ed Elena è in crisi per via dei cambiamenti apportati nella bottega e della riduzione dell’orario di lavoro. Le due da qualche giorno non riescono più a trascorrono del tempo insieme al di fuori del loro impiego, e quando invece sono in bottega, non fanno altro che litigare. Il fatto che Elena abbia orari ridotti ha finito per incidere sulla qualità dei mobili. Per lo stesso motivo Julia ritiene di dover fare tutto il possibile per mantenere quella qualità che tanto caratterizza la sua piccola azienda. La figlia di Diana ha però altri problemi da gestire che riguardano sua madre e il vero motivo dietro la vendita della casa di famiglia, che non è stato ancora chiarito del tutto – e comunque Julia non crede fino in fondo alla spiegazione di Diana.

Carmen ha confidato ad Enoa di essere innamorata di un altro, motivo per cui non può sposarsi con Victor. Francisco ha ascoltato tutta la conversazione e ora pressa sua figlia affinché le riveli chi è l’altro ragazzo che ama. Ovviamente Carmen non dirà una parola, perché se sapesse che si tratta di Kiros, suo padre andrebbe su tutte le furie. Intanto, Ines alla fine convince Ventura che sia stato Angel a sottrargli la valigetta contenente soldi e documenti. Lui quindi è costretto a chiedere un incontro col il ragazzo per poter chiarire la faccenda, o quantomeno risalire al vero colpevole.

