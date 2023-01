Un altro domani/ Anticipazioni 5 gennaio: Julia scopre una dolorosa verità su…

Un altro domani, anticipazioni puntata 5 gennaio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 5 gennaio, ci dicono che i cambiamenti apportati cominciano a farsi notare nel laboratorio di Julia… e questa volta in meglio. Olga, nuova assunta, lavora a meraviglia. Erik, invece, continua ad evitare di vedere sua madre. Chloe cerca di convincerlo a darle una possibilità per chiarire, una volta per tutte, la loro situazione. Riusciranno a riconciliarsi? Diana, nel frattempo, è diventata sempre più tesa da quando Óscar è tornato nella sua vita. Julia decide di porre fine a questa complicata situazione costringendo sua madre a raccontarle cosa le sta realmente accadendo. E la giovane scoprirà una dolorosa verità: i suoi genitori stanno per divorziare e Lian altri non è che la nuova compagnia di Oscar!

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 5 gennaio

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Inés torna a lavorare in libreria mentre Carmen è di nuovo fidanzata con Victor. Inoltre, l’azienda di famiglia non è più succube alle continue vessazioni di Serralvo. Nonostante questa apparente normalità, i problemi sono all’orizzonte. Alicia non esita a minacciare sia Inés che Ángel dopo averli origliati parlare male di lei, ma la giovane e folle libraria non riuscirà a pieno nel suo intento. Dopo tutte le tensioni per via di quello che è successo di recente, la relazione tra Patricia e Francisco sembra procedere di nuovo a gonfie vele e i due sono pronti a gettarsi tutto nel passato. Infine, Carmen continua ad approfittare di ogni momento libero per vedersi di nascosto con Kiros, ma deve fare attenzione a giocare con il fuoco perché rischia di essere scoperta…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia trova in Olga un’ottima candidata per sostituire Elena in bottega. La donna si mostra subito in gamba, sistemando alla perfezione l’anta di un mobile. La figlia di Diana comunque avrà alcuni dubbi se assumerla o meno per via dei reati penali che ha commesso in gioventù col padre di Erik, e inoltre si ingelosisce per l’immediata simpatia che sorge tra lei e Sergio. In ogni caso, Julia cambierà idea appena Olga le farà presente che è cambiata e che ha davvero bisogno del lavoro perché intende restare nel paesello e riallacciare i rapporti con suo figlio Erik. Julia si commuove e decide di assumerla, pur nutrendo ancora dei dubbi su di lei.

Quando alla bottega si presenta Lian, la socia di Oscar, Diana la manda via in maniera estremamente scortese. Julia chiede a sua madre spiegazioni per quel suo gesto irruento, e alla fine la donna le rivela la verità: lei e il marito stanno divorziando poiché l’uomo ha cominciato ormai da sei mesi una relazione con Lian. Julia resta senza parole, ma finalmente capisce il motivo per cui sua madre ha continui sbalzi di umore quando vede Oscar con la sua “socia”…











