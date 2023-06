Un altro domani/ Anticipazioni 5 giugno: Leo e Diana, una convivenza difficile

Un altro domani, anticipazioni puntata 5 giugno su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 5 giugno, ci dicono che l’arrivo di fan e di giornalisti in città per Julia ha portato anche dei risvolti positivi. Il ristorante di Tirso è pieno di gente, tant’è che l’albergatore è super impegnato nel gestire le ordinazioni e anche gli alloggi, mentre in azienda gli ordini non smettono di crescere, cosa che finisce per diventare una situazione molto stressante per la stessa Julia. Elena, dopo un imprevisto contrattempo come capo delle attività, decide di non rivelare nulla al suo capo per non metterla ulteriormente in uno stato di ansia.

La donna, intanto, è occupata con suo figlio Dani: i due hanno deciso di visitare un’associazione per ragazzi trans che permetterà loro di capirsi meglio, ma anche ad Elena di vedere e scoprire un mondo tutto nuovo. Ciò consentirà a madre e figlio di riallacciare i rapporti e prepararsi a un nuovo capitolo della loro vita.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 5 giugno

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Julia è super impegnata con l’attività, ma a casa le cose non vanno decisamente meglio. Infatti la convivenza tra Leo e Diana diventa sempre più difficile, dato che non c’è verso che i due vadano d’accordo. La madre di Julia ha imposto delle regole severe sul viver sano, cosa che lo psicologo non accetta di buon grado: ed ecco che le discussioni sono all’ordine del giorno! Intanto, Dani e Chloe non possono fare a meno di sospettare di Ribero che da quando è tornato in città ha mostrato un atteggiamento strano nei loro confronti. Sembra che la permanenza a Berlino gli abbia cambiato la vita per sempre, e i due amici non sanno come comportarsi…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, la causa intentata da Julia contro il giornale che ha pubblicato articoli offensivi a nome suo le provoca l’effetto opposto; i dettagli della sua vita privata vengono resi pubblici, e la stampa si prepara ad arrivare in città per intervistarla. In cerca di tranquillità, Julia trova in Leo un buon amico, tanto da offrirgli un posto in cui stare. La convivenza con Diana, però, non sarà semplice.

A Rio Muni, Carmen si aggrappa a ogni cosa, anche chiedendo una mano a suo padre, affinché Victor non venga condannato a morte. Patricia, invece, riesce sempre a stare un passo avanti a tutti. Per evitare di essere smascherata, stringe potenti alleanze. Poi, Victor viene rilasciato. Linda, falliti i tentativi di guadagnare denaro, pensa a un piano alternativo e punta al club…

