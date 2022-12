Un altro domani/ Anticipazioni 6 dicembre: l’idea di Sergio, un disastro per Julia

Un altro domani, anticipazioni puntata 6 dicembre

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 6 dicembre, ci dicono che Sergio continua con la sua strampalata idea di rinnovare l’azienda di Julia, non sapendo, però, che il risultato non sarà quello auspicato. Anche l’albergo di Tirso è in evidente difficoltà economica. La sua clientela si sta avvicinando a un altro locale, e inoltre è abbastanza stanca dell’inefficienza di Erik, che combina più guai che altro. A quel punto l’albergatore deve prendere una decisione, vale a dire licenziare suo nipote…

Un altro domani, anticipazioni puntata in onda il 6 dicembre

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che quella che all’inizio doveva essere una serata innocente finisce per essere un disastro e rompere in maniera irreversibilmente il fidanzamento di Víctor e Carmen. Le parti coinvolte, a loro volta, conoscono perfettamente le conseguenze che avranno dopo aver preso una decisione così radicale. Inés, intanto, dovrà fare i conti non solo con il suo complicato stato di salute ma, come se non bastasse, anche con la possibilità di essere visitata da un medico. In questo modo la donna scopre qualcosa che potrebbe complicargli molto la vita. Inés, infatti, non pensa neanche che il risultato delle analisi è ben diverso da come lei se lo era immaginato…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, la bottega di Julia non sta attraversando una fase molto produttiva. Inoltre la giovane e la sua amica Elena non si parlano più come prima per via della riduzione degli orari di lavoro, voluti fortemente da Julia, per cercare di risollevare la sua proprietà. Sergio pensa a un modo per risolvere i problemi, ma forse la sua strategia potrebbe rivelarsi molto dannosa all’attività di Julia. La figlia di Diana ha però altri problemi da gestire che riguardano sua madre e il vero motivo dietro la vendita della casa di famiglia, che non è stato ancora chiarito del tutto – e comunque Julia non crede fino in fondo alla spiegazione di Diana.

Sotto pressione da suo padre, Carmen accetta a malincuore di portare avanti il suo fidanzamento con Victor pur sapendo di amare Kiros. La ragazza ha confidato alla domestica Enoa di essere innamorata di un altro, senza però fare il nome del giovane falegname, l’unico uomo che occupa un posto nel suo cuore. Inés accusa sempre più malessere, e durante l’orario di lavoro sviene in libreria. Portata in ospedale, Victor e Ventura si preoccupano per il suo stato di salute e la convincono ad affidare il negozio ad Alicia, mentre lei si prenderà dei giorni di riposo.











