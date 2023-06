Un altro domani/ Anticipazioni 6 giugno 2023: Carmen preoccupata per Victor

Un altro domani, anticipazioni puntata 6 giugno su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 6 giugno, ci dicono che la convivenza tra Diana e Leo diventa sempre più un incubo per Julia, barricata in casa a causa della pressione dei media e dei fan che la stanno tallonando ovunque. La giovane imprenditrice vorrebbe solo godersi dei momenti in pace e tranquillità, ma si rende conto che è impossibile: suo madre e il suo amico non fanno altro che litigare per ogni minima cosa! A quel punto la figlia di Diana decide di prendere in mano la situazione e far sì che i due giungano a un punto di incontro.

Terra amara/ Anticipazioni 6 giugno 2023: Naciye e Saniye alleate a sorpresa contro Hatip

Inoltre Leo si dimostra, ancora una volta, un ottimo amico e alleato per Julia, quando la aiuta ad affrontare il problema delle molestie che riceve da parte della stampa e dei suoi stessi fan. Indagando insieme, Leo giunge alla conclusione che potrebbe aver capito chi si nasconde dietro a tutto questo. Intanto, Mario ha preso Erik sotto la sua ala protettrice, ma negli ultimi tempi l’uomo sembra abbastanza sfuggente e freddo nei suoi confronti. Il ragazzo comincia a sospettare che potrebbe essersi dell’altro sotto al suo atteggiamento.

Sei sorelle/ Anticipazioni 6 giugno 2023: Adela deve lasciare German! Dure parole di Rosalia...

Un altro domani, anticipazioni di oggi 6 giugno

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen è davvero preoccupata per Víctor. Dopo essere stato rilasciato di prigione, il figlio di Ventura fatica ad adattarsi alla sua vita. Tornare alla normalità non è semplice, soprattutto perché la stragrande maggioranza degli abitanti della colonia continua a ritenerlo colpevole di aver orchestrato la rivolta. Linda, invece, è davvero entusiasta della possibilità di poter gestire il Rio Club. Quello che non si aspettava è che, pur avendo un buon business plan, la banca abbia finito per rifiutare la sua proposta. Pertanto, tutti i suoi sogni iniziano a svanire uno ad uno.

Beautiful/ Anticipazioni 6 giugno: Li vieta a Sheila di vedere Finn un'ultima volta

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, i dettagli privati di Julia sono diventati di dominio pubblico e la città si prepara ad essere assediata da fan e giornalisti che chiedono di lei. In cerca di tranquillità, Julia trova in Leo un buon amico, tanto da offrirgli un posto in cui stare. La convivenza con Diana, però, non sarà semplice. In compenso, gli ordini in bottega aumentano, così come i turisti, e Tirso non può che esserne soddisfatto. Chloe e Dani sono preoccupati per il comportamento di Ribero, che da quando è tornato da Berlino si mostra davvero cambiato.

A Rio Muni, Victor viene rilasciato, ma fa difficoltà a tornare alla vita di tutti i giorni dopo la sua terribile esperienza in carcere. Linda decide di rilevare il Rio Club.











© RIPRODUZIONE RISERVATA