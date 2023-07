Un altro domani/ Anticipazioni 6 luglio 2023: Julia e Tirso, il momento della verità?

Un altro domani, anticipazioni puntata 5 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 5 luglio, ci dicono che dopo una conversazione sincera e piena di intenzioni, Julia e Tirso decidono di iniziare una nuova tappa della loro vita e non saranno gli unici ad avere quell’obiettivo a Robledillo. Diana, nonostante la paura, dà una possibilità alla sua relazione virtuale con Antonio sotto consiglio della figlia. Nel frattempo, Mario si apre con Erik, raccontandogli di un periodo molto doloroso della sua storia legato alla famiglia. Intanto, Dani e Chloe hanno fatto pace, e sembra che tra loro sia tornato il sereno.

Dani, però, non ha ancora confessato una cosa essenziale a Chloe: non è stato del tutto sincero, e lei non sa di parlare con lo stesso “Dani” di cui Chloe si è innamorata chattando con lui. A questo proposito, il ragazzo ha intenzione di parlare con Ribero prima della sua partenza per Berlino. Nel frattempo, Erik confessa che ha ripreso ad avere un bel rapporto con sua madre Olga, e tra loro è tornato il sereno. Il giovane le è stato accanto dopo la rottura della donna con Tirso.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 6 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Carmen è assolutamente scioccata da tutto quello che è successo. Inoltre, ammette di essere nei guai. E non è solo questo. La figlia di Don Francisco vuole credere che Víctor non sia stato coinvolto nella mancata candidatura di suo padre alla presidenza. Nonostante tutti i suoi sforzi, si ritrova assolutamente incapace di dimenticare che è pur sempre il figlio di Ventura. Intanto, Inés ha fatto alcune domande sull’ispettore Ibáñez, cosa che fa decidere sia lei che Ángel a collaborare per arrivare alla verità sulla morte misteriosa di Alicia. Ce la faranno?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Carmen e Victor fanno pace. Patricia scopre che Francisco competerà con Ventura per la presidenza al circolo degli imprenditori, e questo non va bene poiché la donna teme gravi conseguenze per lei e la sua famiglia. Quindi cerca di convincere Francisco a rinunciarci. Carmen sospetta che Victor potrebbe essere in alcun modo coinvolto con Ventura per compromettere la presidenza di suo padre.

Julia e Leo si lasciano. L’imprenditrice sfoga la sua frustrazione anche in bottega, cominciando a trattare i suoi dipendenti in maniera dispotica. Elena glielo fa notare, e l’amica cerca di tornare sui suoi passi anche grazie all’aiuto di Tirso, con il quale si confida in maniera del tutto sincera. Diana intrattiene una conversazione virtuale con Antonio, un uomo del quale si è invaghita. Dani e Chloe sono ancora ai ferri corti.

