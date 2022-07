Un altro domani/ Anticipazioni 6 luglio: attimi di panico per Julia e Sergio…

Un altro domani, anticipazioni puntata 6 luglio: Julia e Sergio, attimi di panico per entrambi

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani del 6 luglio ci rivelano che Julia e Sergio rimangono chiusi nel laboratorio, ma la ragazza ha un attacco di panico dato che soffre di claustrofobia. Il marito riesce a calmarla e aprire la porta. Sergio cerca poi di sistemare i macchinari, mentre Julia inizia a selezionare le persone che dovranno aiutarla nel progetto.

Carmen ringrazia Victor per il finanziamento e riesce a convincere Kiros a vendergli i mobili. Dal canto suo, il ragazzo continua a produrre altri arredi per il mercatino, e tra i due giovani torna la pace. Gli abitanti di Rio Muni saranno contenti di acquistare i prodotti della tanto chiacchierata Carmen?

Un altro domani, dove eravamo rimasti: la trappola di Sergio

Nelle precedenti puntata di Un altro domani, Julia è nel laboratorio per incontrare Sergio, ma ha trovato tutti i macchinari smontati e di suo marito nessuna traccia. Inizialmente sospetta un furto e un rapimento, invece Sergio si è solo assentato un attimo. Purtroppo il recupero delle macchine prosegue lento e Tirso ha l’impressione che Sergio lo stia facendo di proposito, e non ha tutti i torti quando i suoi spetti vengono confermati…

In colonia tutti parlano del fidanzamento di Victor e Carmen. Ma tra loro circola anche un altro pettegolezzo: l’aggressione subita da Miguel, il fornitore di libri e amico di Ines. Si vocifera che l’amante dell’uomo sia la moglie di Ventura, ma Ines saprà affrontare tutto a testa alta. Francisco, seguendo il consiglio di Patricia, posticipa il pagamento dello stipendio dei suoi operai di una settimana. E in fabbrica ci sono tensioni. Carmen aiuta suo padre a recuperare il denaro per Ventura mettendo in vendita i mobili realizzati da Kiros. Victor si propone come finanziatore.

