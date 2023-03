Un altro domani/ Anticipazioni 6 marzo: Inés e Angel non ne possono più di Alicia

Un altro domani, anticipazioni puntata 6 marzo su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 6 marzo, ci dicono che Julia voleva invitare Tirso a cena per ringraziarlo di tutto quello che lui ha fatto per lei. In realtà per la Infante era anche un modo per potergli confessare i suoi sentimenti, un affetto che ha iniziato a nutrire da quando ha capito di non essere innamorata di Sergio. Tuttavia quando Julia gli estende l’invito, l’amico si vede obbligato a rifiutare, dicendole di dover stare vicino a Erik e Olga che non attraversano un bel periodo. Si tratta ovviamente di una scusa, dato che Tirso non sembra avere intenzione di parlare con Julia riguardo ai loro sentimenti. La ragazza ci rimane molto male dal rifiuto, poi ne parla con Elena, alla quale confessa di essersi innamorata di lui; ecco uno dei motivi per cui aveva deciso di troncare la sua relazione con Sergio.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 6 marzo: Irene e Alfredo storia segreta?

Un altro domani, anticipazioni di oggi 6 marzo

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Angel e Inés non ne possono più di Alicia. Il suo comportamento supera, di giorno in giorno, ogni limite. La diabolica ragazza è ormai una presenza costante nella vita del ragazzo, e lo segue, decidendo per lui quello che deve fare. Angel è esasperato e la sua pazienza ha raggiunto il limite quando Alicia gli ha fissato la riunione dei Suarez nello stesso giorno del suo test d’ingresso alla scuola diplomatica. Parlando con Inés, Angel e la donna decidono di dover prendere in mano la situazione: devono sbarazzarsi di lei al più presto possibile! Già, ma in che modo? Tuttavia, stando alle anticipazioni, i due amanti clandestini non faranno in tempo ad attuare il loro piano poiché accadrà qualcosa di sconvolgente…

Terra amara/ Anticipazioni 6 marzo: Mujgan, addio straziante a una persona...

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Sergio lancia a Julia un ultimatum: se entro una certa data non riavrà i soldi richiesti, sarà costretto a passare per vie legali. La ragazza è nei guai e chiede l’aiuto delle amiche Elena ed Olga; quest’ultima ha un piano. Tuttavia le loro speranze vanno in fumo a causa della sbadataggine di Julia, che perde quindi una grande opportunità. L’unica soluzione per salvare la bottega sarebbe quella di reinventarla di sana pianta. Tirso si sente diviso tra il sentimento che prova per Olga e quello che prova per Julia.

SEAN KANAN, CHI È DEACON SHARPE DI BEAUTIFUL/ "Grave malore sul set, stavo morendo"

Angel scopre che la riunione con i Suarez cade nello stesso giorno in cui lui ha l’esame d’ingresso per la scuola diplomatica, a cui ovviamente non può mancare. Alle strette, Angel è costretto a chiedere ad Alicia il favore di rimandare la riunione. Carmen non riesce ad accettare l’imminente matrimonio tra Kiros ed Enoa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA