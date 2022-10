Un altro domani/ Anticipazioni 6 ottobre: Julia, un’occasione da non perdere per lei

Un altro domani, anticipazioni puntata 6 ottobre: un’occasione per Julia

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 6 ottobre, ci dicono che Julia e Sergio continuano a riscoprire il loro amore, proprio ora che avevano deciso di divorziare. Nonostante cerchino di mantenere segreta questa situazione per non far impazzire la madre di Julia, la loro complicità ben presto li tradirà. Pur di stare vicini, i due sono disposti a organizzare la prima Giornata del Mobile, un’esposizione dei mobili della figlia di Diana che ha lo scopo di entrare in contatto con grossisti, distributori e proprietari di negozi di mobili.

Per l’evento scelgono un luogo molto speciale: l’hotel di Tirso, ma quest’ultimo si rifiuta di ospitare l’evento per ovvi motivi. La città è a disagio dopo che ci sono state due rapine di fila quando non ce n’era stata una da anni. Proprio per questo motivo, tutti gli occhi sono puntati su Erik. È ferito nel vedere l’atteggiamento dei cittadini, e tutto a causa del suo passato travagliato. L’unica che sembra sapere come avvicinarsi a lui è, ovviamente, Cloe. Sembra che questa complicata situazione li unirà più di quanto immaginassero.

Un altro domani, anticipazioni puntata 6 ottobre: la valigetta misteriosa di Ventura

Le altre anticipazioni di Un altro domani ci rivelano inoltre che Carmen fa tutto il possibile per impedire a Kiros di essere il suo compagno in tutto ciò che riguarda i preparativi del matrimonio. Nonostante gli sforzi, sembra che la volontà sia di don Francisco che di Víctor finisca per prevalere.

Ventura affida ad Angel una valigetta misteriosa, il cui contenuto non viene rivelato, e gli dice di non perderla di vista per nessuna ragione. Inés, da parte sua, è molto sconvolta nel vedere come, a poco a poco, suo marito stia introducendo Ángel ai loro sconsigliabili incontri notturni che si svolgono al Río Club. Con il pretesto che si tratta di un incontro di lavoro, quello che fanno davvero è tutt’altro che negoziare…

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia e Sergio hanno riscoperto la loro complicità dopo aver passato la notte insieme. La loro ritrova alchimia non passa inosservata, e ad accorgersene è Elena, che da giorni si chiede se il riavvicinamento all’amica sia in realtà un altro dei suoi scopi per salvare un matrimonio ormai naufragato. La donna interrogherà la figlia di Diana per capire se tra i due sia scoppiato di nuovo l’amore, ma nonostante cerchi di negarlo, Elena capirà tutto.

Da quando lavora per Ventura, Angel ha messo tutto e tutti da parte. Intanto, Patricia continua a indagare sugli affari loschi di Ventura. Victor incarica Kiros di aiutare Carmen con i preparativi del matrimonio.

