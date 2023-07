Un altro domani/ Anticipazioni 7 luglio 2023: Julia non capisce Tirso, che è tornato da Olga…

Un altro domani, anticipazioni puntata 7 luglio 2023 su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 7 luglio, ci dicono che Erik, dopo averci ripensato, ha sorpreso sia Tirso che Olga chiedendo il loro perdono. E non solo, ma ha dato la sua benedizione alla loro storia. Entrambi sono davvero entusiasti e, soprattutto, emozionati dal cambio di atteggiamento del ragazzo. Sembra che la vicinanza con Mario abbia cambiato il giovane, che è passato dall’essere ribelle ad educato. Tuttavia, Erik vorrebbe anche qualcosa in cambio da loro.

Nel frattempo, Julia decide di aprirsi con Elena nel modo più sincero possibile. La giovane imprenditrice non capisce l’atteggiamento di Tirso, che considera inspiegabile. È un dato di fatto che lui provi dei sentimenti per lei ma, nonostante tutto, non ha avuto problemi a riprendere la sua relazione con Olga. Diana si trova a un bivio. La donna comincia a pensare se sia davvero il caso di uscire di casa e incontrare il suo spasimante, Antonio, che ha conosciuto online, oppure esporsi al fallimento. Dopo aver valutato a lungo la situazione, finisce per accettare di uscire con lui.

Un altro domani, anticipazioni di oggi 7 luglio 2023

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che nonostante quello che è successo, Carmen cerca in tutti i modi di assicurarsi che Don Francisco, suo padre, non ceda alle richieste di Patricia. Quello che deve fare è assicurarsi che mantenga la sua candidatura alle elezioni al circolo Imprenditori, sebbene ci siano molti ostacoli. La giovane donna cercherà di raggiungere quell’obiettivo, qualunque sia il costo. Intanto, Ángel e Inés hanno finalmente scoperto dove si trova il tenente Ibáñez. Lungi dal fermarsi lì, i due hanno anche scoperto una terribile realtà: qualcuno sta continuando a portare avanti le indagini sulla morte di Alicia, cosa che li rende molto sospettosi. Scopriranno la verità?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Julia e Leo si lasciano. L’imprenditrice sfoga la sua frustrazione anche in bottega, cominciando a trattare i suoi dipendenti in maniera dispotica. Elena glielo fa notare, e l’amica cerca di tornare sui suoi passi anche grazie all’aiuto di Tirso, con il quale si confida in maniera del tutto sincera e scoprono di provare dei sentimenti reciproci, forse mai sopiti. Diana intrattiene una conversazione virtuale con Antonio, un uomo del quale si è invaghita. Dani e Chloe finalmente fanno pace, ma lui non le ancora rivelato di essere quel Dani di cui lei si era innamorata.

Carmen fa di tutto affinché suo padre non rinuncia a candidarsi alla presidenza del Circolo Imprenditori, ma Patricia trama nell’ombra; la donna, minacciata da Ventura, teme ripercussioni per lei e la sua famiglia. Carmen ha paura che Victor sia in qualche modo coinvolto. Del resto è pur sempre il figlio di Ventura.











