Un altro domani/ Anticipazioni 8 febbraio: Julia, brutta sorpresa per lei

Un altro domani, anticipazioni puntata 8 febbraio su Canale 5

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani, in onda oggi 8 febbraio, ci dicono che Julia è sempre più convinta che porre fine alla sua relazione con Sergio sia ciò che avrebbe dovuto fare da quando ha iniziato a dubitare di lui. E Diana l’aveva avvertita: non era una buona idea riprendere la relazione. Julia comunque è sicura che lei e Sergio potranno avere una separazione civile. Tuttavia, la giovane imprenditrice cambia rapidamente idea, dopo che il fidanzato, ormai ex, tutti i soldi che lei gli ha prestato per saldare il debito con Diana. Una minaccia che la lascia tra l’incudine e il martello. Intanto, proprio quando Chloe si decide a parlare con Erik per troncare la loro relazione, lui la pianta in asso il giorno stesso in cui lei gli avrebbe dovuto fare compagnia in carcere…

Un altro domani, anticipazioni di oggi 8 febbraio

Le anticipazioni della puntata di Un altro domani in onda oggi ci dicono inoltre che Alicia ha deciso di intervenire nuovamente nella vita lavorativa di Ángel quando lui ha un incontro con gli imprenditori delle compagnie del tabacco . Una situazione che farà preoccupare Inés, e non poco, per quanto sta accadendo. Nel frattempo, dopo aver visto Kiros ed Enoa abbracciati a una festa, Carmen inizia ad avere dei dubbi sui due, instillati anche da Linda che le ha insinuato il sospetto che i due si piacciano. La figlia di Francisco sarà particolarmente gelosa, e ripenserà al momento in cui, qualche giorno fa, la domestica le aveva confidato di avere una cotta per qualcuno… quel qualcuno è quindi Kiros?

Un altro domani, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate di Un altro domani, Mabalè capisce che Kiros prova davvero un sentimento sincero nei confronti di Carmen quindi gli dice di essere pronto ad appoggiarlo in tutto. Inoltre non gli metterà più i bastoni tra le ruote. Patricia, però, spinge Carmen a cercarsi un nuovo fidanzato dopo la sua rottura con Victor. Inoltre, Carmen inizia ad avere dei dubbi sulla storia tra lei e Kiros quando lo sorprende tra le braccia di Enoa. Nel presente, Julia si decide a rompere con Sergio poiché capisce che la loro relazione non può più andare avanti. Anche Chloe è decisa a porre fine alla sua storia con Erik perché pensa a Dani. Il problema è che la ragazza deve rimandare il momento giusto per dirglielo poiché il nipote di Tirso sta per incontrare suo padre in carcere. Quando poi ne parla con sua madre Olga, Erik sembra avere dei ripensamenti sul fare visita a suo padre…

